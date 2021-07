Luis de la Fuente: ?Lo de Ceballos ha sido milagroso?

Luis de la Fuente, seleccionador de fútbol olímpico de España, calificó como "milagroso" el hecho de que a partir "de cuartos de final" puedan empezar a plantearse la presencia de Dani Ceballos sobre el terreno de juego, tras la dura entrada sufrida en el debut que le afectó al tobillo izquierdo.



"Lo de Dani ha sido milagroso. Con Mingueza sabíamos que era cuestión de días, el trabajo que han hecho el médico y el fisio ha sido espectacular. Pensábamos que se iba a recuperar en pocos días, pero lo de Dani es milagroso. En otras circunstancias y otra actitud de Dani hubiese sido una lesión de más tiempo y ahora pensamos que si tuviéramos la oportunidad de pasar a cuartos, podría estar ahí", dijo el seleccionador que descartó tomar riesgo alguno con el jugador.



"En ningún caso vamos a arriesgar y tendremos la certeza de que él esté en perfectas condiciones. Primero por él y luego porque necesitamos que estén todos bien para tener la garantía de tener un buen equipo", comentó ante los medios de comunicación.



"Con Óscar Mingueza hay que tener cuidado con ese tipo de lesión y vamos a esperar un poco a ver cómo entrena hoy y cómo evoluciona mañana. Vamos a ser prudentes, pero tener la certeza de que puede estar con nosotros nos da mucha tranquilidad", dijo sobre el estado físico de Mingueza, quien ha superado sus molestias en la parte posterior del muslo izquierdo.



El seleccionador español compareció en la previa del partido contra Argentina (13:00 horas CEST), que supone el último partido de la fase de grupos en el que se van a jugar el pase a cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Con una victoria España sería primera, el empate les haría pasar, mínimo, como segunda, y una derrota les haría depender del resultado del Australia-Egipto.



"Argentina se la juega y no podrá encerrarse: Creo que se verá un partido de tú a tú, tenemos los dos la necesidad de ganar y cambia el planteamiento del partido. No sé si nos beneficiará o no. Tenemos la idea muy clara y la queremos reflejar siempre en cada partido. Pero creo que el tener la necesidad de ganar, Argentina debe asumir otro rol, arriesgar más y aprovechar esa circunstancia", analizó.



Un partido para el que vuelve a anunciar cambios: "No os oculto nada si os digo que sí. Simplemente porque son partidos muy exigentes, con muy poca recuperación, necesitamos tener a la gente fresca y no hay nada mejor que meter a jugadores que hayan podido jugar menos o descansar más. Seguro que habrá jugadores que van a aportar eso que buscamos. E insisto otra vez, tenemos jugadores tan buenos que da igual a quién pongamos", declaró.



Además habló de los paralelismos en el inicio con la selección absoluta de España, que también empezó la reciente Eurocopa con problemas de cara a portería: "Para nosotros es un proceso lógico y natural dentro de la competición. Además, para nosotros es nuestra pretemporada. Los jugadores han llegado aquí con 12 días de entrenamientos y necesitaban jugar partidos; si esto se prolonga en el tiempo, la evolución va a ser beneficioso. Es algo natural y estamos tranquilos porque sabíamos que según pasaran los partidos íbamos a estar mejor", dijo.