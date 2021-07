De la Fuente: ?Ceballos no va a estar mañana?

Luis de la Fuente, seleccionador español, descartó la participación de Dani Ceballos, aún convaleciente del esguince de grado II sufrido en el debut en el tobillo izquierdo, aunque no lo hizo para el futuro, asegurando que "podría llegar" a futuros partidos en caso de que España gane a Costa de Marfil este sábado en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos.



"Óscar (Mingueza) no creo que tenga ningún problema para jugar mañana. Ayer se entrenó con normalidad y hoy esperemos que también lo haga. Y lo de Dani es increíble. Mejora por horas. Está muy bien, no va a estar para mañana, es muy difícil, pero lo que pueda pasar a corto plazo es impredecible. Su mejoría y el trabajo que están haciendo con él el doctor y el fisio es espectacular", dijo ante los medios presentes en Miyagi entre los que se encuentra EFE.



"Están con muchas ganas. Todos fenomenal en el apartado físico menos Dani, aunque creemos que podría llegar a alguno si pasáramos. De ganas, se les nota en la mirada, como la canción, que están muy ilusionados. Los ves a todos con ganas de jugar. El problema será para mí mañana a la hora de elegir", añadió.



Luis de la Fuente se centró en el aspecto goleador como clave para pasar a semifinales.



"Para ganar partidos hay que meter goles y tengo la tranquilidad de que generamos muchas ocasiones y producimos mucho juego, situaciones favorables, pero nos falta el tener el acierto para terminarlas con gol. Pero va a llegar. Vemos entrenar a los jugadores y tienen esa frescura para definir, en el partido no hemos encontrado aún ese punto, pero va a llegar porque lo hacemos en los entrenamientos", declaró.



Eso sí, el seleccionador no quiso hablar de que el fútbol esté siendo injusto con ellos durante el torneo por el hecho de que dominen los partidos y no ganen con tranquilidad.



"Es que la máxima del fútbol es esta, si perdonas y permites al rival tener opciones sabes que te puede hacer daño en cualquier momento. Es tópico, pero es así. El gol de Argentina fue una situación extraña porque no es habitual meter a ocho jugadores a rematar en un córner y marcó gol el que no podíamos marcar porque no teníamos jugadores para marcarle. Indudablemente, si hubiésemos marcado antes esa situación no nos hubiese preocupado tanto. Hay mucha igualdad y si no eres eficaz en la finalización corres el riesgo de que el rival, a poco que lo sea, te cree un problema", aseguró.



De la Fuente analizó los peligros de Costa de Marfil: "Es uno deseos equipos desconocidos para el gran público. Una selección muy fuerte físicamente, con jugadores de mucha calidad y que juegan la mayoría en grandes clubes de Europa. Es un equipo muy serio e importante, igual no tiene el nombre de otros; pero es un gran equipo".



Y aseguró, al ser preguntado por EFE, que han ensayado los penaltis: "Todos los días ensayamos habitualmente penaltis y hoy vamos a hacer atendiendo a aspectos más específicos con especialistas porque hay que cuidar todos los detalles. Podemos no llegar a ello, pero por si acaso hay que controlar esos pequeños detalles", señaló.