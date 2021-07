Ona Batlle: "España está capacitada para ganar la Eurocopa y el Mundial"

Redacción Barcelona, 31 jul (EFE).- La futbolista española del Manchester United, Ona Batlle (Vilassar de Mar, 1999), afronta con ilusión su segunda temporada en la Premier League mientras tiene en el horizonte la Eurocopa y el Mundial que si nada se tuerce disputará con la selección española los próximos dos veranos, en los que según ella el combinado de Jorge Vilda estará capacitado para luchar por ambos títulos.



Además, en esta entrevista con EFE Batlle, que contesta las preguntas por videollamada mientras se toma un batido, explica sus objetivos en tierras inglesas, analiza la temporada perfecta del Barça (se formó en La Masia) y relata cómo ha vivido la pandemia del coronavirus lejos de casa.



Pregunta: ¿Cómo está llevando el hecho de vivir la pandemia en otro país?



Respuesta: La temporada anterior la pandemia afectó a nivel social, pero no a nivel deportivo. Hemos podido entrenar y competir de una forma bastante normal. Para mí ha sido un año difícil porque no he podido disfrutar del Reino Unido, en ese sentido llegué en el peor momento posible. Estoy muy ilusionada con la nueva temporada, no solo a nivel deportivo, también a nivel personal.



P: ¿Está contenta con su primera temporada en el Manchester United?



R: Se pueden mejorar muchas cosas, pero estoy muy orgullosa de la temporada que hizo el equipo y de la que hice yo, aunque no conseguimos nuestro principal objetivo: clasificarnos para la Liga de Campeones. Este será el objetivo de este año. Debemos evitar tener partidos flojos y conseguir una regularidad que nos permita competirle a todos los equipos de arriba.



P: ¿Fue un golpe duro quedarse tan solo a un punto de clasificarse para la Liga de Campeones?



R: Sí, lo tuvimos muy cerca. De hecho, a mitad de temporada llegamos a ir en la primera posición. Pero la temporada es muy larga y acabó como acabó. Toca aprender. Para mí es un sueño jugar la Champions y aún no lo he podido lograr. Tengo ganas de debutar.



P: En Inglaterra la igualdad entre los cuatro primeros (Chelsea, Manchester City, Arsenal y Manchester United) es muy alta. En cambio, en España el Barça dominó la competición de principio a fin. ¿Esta igualdad provoca que haya más interés a nivel mediático y de aficionados?



R: Sí, yo creo que sí. Me gusta mucho porque es una liga muy competitiva, y creo que este año no serán solo cuatro los equipos que lucharán por estar arriba. Va a haber muchos conjuntos que van a plantar cara y cualquier equipo te puede competir. Los ingleses viven mucho el fútbol y aún no he podido disfrutar de los estadios llenos por culpa de la pandemia.



P: ¿Hay la previsión de que ya pueda haber público en este inicio de curso?



R: Yo creo que sí. En el masculino ya están entrando los aficionados. Tengo ganas de conocer a los seguidores del Manchester United.



P: ¿A nivel mediático nota que el United es uno de los grandes clubes del mundo?



R: He vivido un apoyo muy grande por parte de toda la gente, es un club histórico. Si he vivido eso sin haber tenido aún la oportunidad de estar en un estadio con público_por eso tengo tantas ganas de que puedan entrar aficionados, debe ser un espectáculo.



P: ¿Realmente la Premier es tan física?



R: Sí, la verdad es que sí. Es más vertical. Coges la pelota y ya quieres estar en la otra portería. En España, en cambio, el juego se toma con más calma y se va de un lado a otro. En el primer partido, cuando jugué contra el Chelsea, que también es un equipo muy vertical, en el minuto 80 tenía los gemelos arriba del todo. Tengo mucho que mejorar y considero que aquí lo puedo conseguir.



P: ¿Le sorprendió que el Barça ganara de una forma tan contundente la final de la Champions contra el Chelsea?



P: Me esperaba que la final fuese un poco más igualada, pero no tenía dudas de que el Barça iba a ganar la Champions, estaba convencidísima.



P: ¿Por qué?



R: Por el gran grupo que tienen, por la manera en la que han estado jugando todo el año_Siento admiración por ellas, al final muchas son mis compañeras en la selección española. Se merecían ganar y el hecho de tener la experiencia de haber jugado una final de Champions previamente influyó.



P: ¿Ves al Barça capaz de repetir el triplete este curso?



R: Ganar una Champions no es fácil. Yo creo que las cosas van a estar muy difíciles. Hay muchos equipos potentes en Europa y hay muchos factores que te permiten ganar un título más allá de cómo juegas.



P: ¿La histórica capitana del Barça, Vicky Losada, le preguntó por la Premier antes de fichar por el Manchester City?



R: He hablado con ella, pero la verdad es que no sobre este tema. Vicky ya tiene referencias sobre la Premier y creo que está más que capacitada para ganarse el puesto.



P: A nivel de selección los próximos objetivos son la Eurocopa 2022 y el Mundial 2023. ¿Confía en ser una de las convocadas y en que España forme parte del grupo de las favoritas para el título?



R: Quiero estar allí y voy a trabajar para ello. Intentaré hacer mi mejor temporada, como siempre. Igual que para mí es un sueño jugar la Champions también lo sería disputar una Eurocopa o un Mundial. España está demostrando que quiere ganar y estamos capacitadas para hacerlo, pero hay muchos factores que influyen.



P: ¿Se ve volviendo a la Liga española?



R: Sí, me veo. Pero no sé cuándo será. Yo estoy muy bien en Manchester ahora mismo, muy contenta. Aunque España al final es mi casa y algún día voy a volver.