Ceballos confirma que no estará frente a Brasil

Dani Ceballos, centrocampista de la selección española de fútbol olímpico, anunció que no podrá disputar este sábado la final de los Juegos contra Brasil (13:30 horas CEST; -2GMT) tras forzar hasta el final pero no poder recuperarse a tiempo del esguince de grado II que sufrió en el tobillo izquierdo durante el debut.



Una dura entrada del egipcio Taher Mohamed, que fue castigada con cartulina amarilla tras la revisión del colegiado jordano Adham Makhadmeh en el sistema de videoarbitraje (VAR) le ha impedido al sevillano participar en el resto de partidos.



"He trabajado duro y de la mano de este increíble cuerpo técnico para poder volver a jugar en este torneo que tanta ilusión me hace, pero no ha podido ser", escribió Ceballos en sus redes sociales.



"Toca ayudar al equipo mañana de forma diferente. Vamos a por el oro. Gracias a todo el mundo", concluyó.



Ceballos probó el tobillo durante toda la semana con diferentes ejercicios de estabilidad y con balón para comprobar los avances, pero no ha podido acortar los plazos suficientes a pesar de la evolución favorable.



"El que estemos hablando a estas alturas de Ceballos es milagroso. La evolución que ha tenido ha sido sorprendente y el éxito es seguir pensando en que puede tener minutos. Esa es la mejor de las noticias, hay que ver cómo evoluciona esta tarde. El primer sorprendido es él y todos nosotros. Esté donde esté es un jugador importantísimo para nosotros, suma siempre, y va a ser un apoyo indispensable para el resto de los compañeros", declaró esta misma mañana su seleccionador Luis de la Fuente.



Así, el técnico cuenta con las bajas por lesión de Ceballos y de Óscar Mingueza, por la lesión muscular que sufre en la parte posterior del muslo izquierdo.