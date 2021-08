Jardine:"Diego Carlos, Santos y Dani Alves son los líderes"

Jardine:?La selección española y el Barça de Guardiola me sirvieron de inspiración?

André Jardine, seleccionador brasileño de fútbol olímpico, destacó en la rueda de prensa previa a la final contra España de este sábado (13:30 horas CEST; -2 GMT) que la selección española campeona del mundo en 2010 y el Barcelona entrenado por Pep Guardiola le "sirvieron de inspiración".

"La selección española que fue campeona del mundo me llamó mucho la atención, y el Barcelona de Guardiola, sobre todo, que me hicieron reflexionar sobre el juego y que se podía ir más allá; me sirvieron de inspiración", comentó sobre sus referentes a la hora de formar su propio estilo como entrenador.

Un Jardine que ponderó la figura de Unai Simón y el crecimiento defensivo de su equipo, empezando por la incorporación del guardameta Santos: "Son dos porteros de gran nivel que ya han ido con la absoluta. Está en el radar para ir con la absoluta. Sufrimos en el Preolímpico especialmente en defensa. Los defensas y porteros jóvenes tienen falta de experiencia y ahí nos han ayudado", declaró.

Además de destacar a Dani Alves, jugando los Juegos Olímpicos: "Tiene una forma física impresionante. La madurez que tiene habla por si sola; es muy experimentado y con una gran lucidez en sus decisiones. Santos, Diego Carlos y Dani Alves son los líderes del equipo", dijo.

"Richarlison le da mayor peso al ataque, es un jugador del equipo principal, aunque es joven da un gran nivel de confianza y una gran experiencia, hace a nuestro equipo más poderoso en ataque", valoró.

También compareció el centrocampista Claudinho, que habló de la importancia que tiene para él jugar una final de los Juegos Olímpicos.

"Una sensación indescriptible. Solo estar aquí ya era un sueño realizado y poder participar en esta final olímpica no lo pude imaginar ni en mis mejores sueños. Vinimos aquí con el objetivo de defender el oro olímpico, pero nunca sabes cómo es el camino. Será una final muy bonita, un espectáculo muy bonito de ver, y ojalá podamos salir de aquí con un oro olímpico que sería un sueño realizado", declaró.