Messi y el PSG llegan a un acuerdo, según L'Equipe

El argentino Lionel Messi, seis veces vencedor del Balón de Oro, ha llegado a un acuerdo para ser nuevo futbolista del París Saint-Germain (PSG), informó este martes la web de L'Equipe.

Según el periódico, el vuelo privado en el que viajará desde Barcelona a París llegará a la capital gala en las próximas horas.

En caso de confirmarse, se prevé que pase la revisión médica esta tarde en el hospital Americano de Neuilly para firmar después un contrato de dos años y con otro opcional.



Esta infomación también ha sido constratada por otros medios y periodistas como Le Parisien, RMC Sports o Fabrizio Romano.



Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. ???????? #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA