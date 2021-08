La Premier arranca con público y el City de Guardiola como equipo a batir

La Liga inglesa arranca este fin de semana con el Manchester City de Pep Guardiola, actual campeón, como el equipo a batir, en una temporada en la que los estadios podrán por fin llenarse de aficionados como parte de la nueva normalidad de la pandemia.



Como cada verano, los "citizens" no han escatimado en gastos y ya han efectuado el fichaje más caro en la historia de la Premier League con vistas a mantener su dominio en la competición doméstica y, sobre todo, ganar por primera vez la Liga de Campeones, el sueño de sus ricos dueños árabes.



También el Manchester United y el Chelsea, que derrotó al City en la pasada final de la "Champions", han reforzado sus plantillas y son vistos como serios aspirantes a los títulos nacionales y continentales, un poco por delante del Liverpool de Jurgen Klopp, quien ha gastado menos y aún confía en el bloque que le hizo campeón en 2019-20.



Aún así, los seis clubes más importantes de Inglaterra, el denominado "Big Six" (City, United, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham), ya han gastado más que todos los equipos de la Liga española.



El City comenzará el domingo su defensa título con un desplazamiento a Londres para enfrentarse al Tottenham Hotspur, séptimo en 2020-21, un puesto que le ha valido para disputar este año la Liga de Conferencias, recién creada por la UEFA.



Entre los grandes alicientes de este duelo destaca la situación de Harry Kane, quien ha entrenado en solitario hasta este jueves porque debía guardar cuarentena tras regresar de vacaciones de zonas consideradas de riesgo por covid-19.



Algunos interpretan este gesto como una medida para forzar su salida de White Hart Lane y poner rumbo al Etihad Stadium, donde le espera Guardiola para completar un equipo temible.



El precio del fichaje del delantero inglés podría superar los 117,5 millones de euros que ha pagado el City al Aston Villa por Jack Grealish, el traspaso, de momento, más caro del fútbol británico.



Ambos completarían una delantera de ensueño, con múltiples opciones para combinar con Foden, De Bruyne, Sterling y, quizá, el español Ferran Torres, quien ha contado poco hasta ahora para Guardiola.



El Tottenham, con Nuno Espírito Santo como nuevo técnico, también ha sacado la cartera para hacerse con el joven español Bryan Gil, por el que ha pagado al Sevilla 25 millones de euros más el argentino Lamela, mientras que el central Cristian Romero, procedente del Atalanta, le ha costado 50 millones.



El plan B de los Spurs para cubrir la posible salida de Kane es el delantero argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez, cuyo precio podría rondar los 70 millones de euros.



Mientras el mercado sigue abierto hasta finales de agosto, la Premier comienza el viernes con el partido entre el recién ascendido Brentford y el Arsenal de Mikel Arteta.



En su segunda temporada al frente de los "gunners", el técnico español debe frenar el declive de este histórico inglés, fuera de Europa este año tras caer al octavo puesto.



Para ello, ha invertido casi 90 millones de euros en el fichaje de tres jóvenes promesas, el medio Albert Sambi Lokonga y los defensas Nuno Tavares y Ben White (58,5 millones), al tiempo que espera que siga la progresión del internacional inglés Bukayo Saka, destacado con su selección en la pasada Eurocopa, a pesar de que falló el penalti decisivo en la final contra Italia.



Asimismo, Arteta confía en que Thomas Partey vuelva a parecerse al centrocampista que dejó el Atlético de Madrid en 2020 y tampoco descarta la vuelta de Martin Odegaard, quien ya estuvo cedido por el Real Madrid la pasada temporada.



La primera jornada de la Premier continuará el sábado con el choque entre el Manchester United y el Leeds de Marcelo Bielsa, noveno la pasada temporada.



Old Trafford espera ver en acción a dos de sus nuevos fichajes, el delantero inglés Jadon Sancho, por el que ha pagado 85 millones al Borussia de Dortmund, y el central francés Raphael Varane, que ha salido del Real Madrid por 50 millones.



Son importantes refuerzos para una lujosa plantilla en la que ya destacan Luke Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford, Bruno Fernandes o Edinson Cavani.



En la lucha por lograr la vigésimo primera liga para los diablos rojos, su técnico, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, también deberá decidir si David de Gea regresa a la portería, después de perder la titularidad ante Dean Henderson, bajo sospecha ahora por varios fallos gruesos.



El Chelsea recibe el sábado al Crystal Palace, mientras sigue buscando un delantero que remedie la falta de gol que acusó la pasada temporada, en la que construyó sus éxitos sobre la sólida defensa diseñada por Thomas Tuchel, quien llegó al club en enero tras su despido del París Saint-Germain (PSG).



El delantero alemán Timo Werner ha generado muchas dudas por su imprecisión en la definición. De hecho, el máximo anotador "blue" fue el medio Jorginho y su mejor jugador, el centrocampista todoterreno N'Golo Kanté.



En este contexto, el club del ruso Roman Abramovich se ha lanzado a la caza de un "killer" y han sonado los nombres de Erling Haaland o Robert Lewandowski, si bien es Romelu Lukaku, del Inter, el que está al caer por unos 100 millones, en el que sería su regreso a Stamford Bridge siete años después.



El Liverpool visitará el sábado a otro ascendido, el Norwich City, con optimismo renovado tras la vuelta del central Virgil van Dijk, una de las piezas más importantes para Klopp, quien se perdió casi toda la última campaña por una grave lesión.



Su regreso, unido al de los defensas Joe Gomez y Joël Matip y el fichaje del francés Ibrahima Konaté, procedente del Leipzig, parece haber satisfecho, de momento, al preparador teutón, en sintonía con la política de la directiva del Liverpool de ofrecer largos contratos a sus jugadores más destacados.



Ese ha sido el caso de Trent Alexander-Arnold, Fabinho y Alisson, a los que podrían seguir ahora el propio Van Dijk y el egipcio Mohamed Salah, autor de 31 dianas la pasada temporada.



Está por ver, no obstante, cómo cubrirá Klopp el vacío que ha dejado en el centro del campo la salida del neerlandés Georginio Wijnaldum, fichado por el PSG.



También ha generado mucho interés la llegada de Rafa Benítez al otro club de Liverpool, el Everton, al que llamó "pequeño" cuando el madrileño triunfaba en Anfield, por lo que se espera que tendrá una relación difícil con la afición "toffee" si no llegan los resultados.



Su objetivo es asentarlo entre los primeros de la liga y meterlo en Europa, para lo que necesita refuerzos. Benítez confiaba en hacer caja con el colombiano James Rodríguez, quien, no obstante, no ha generado interés en Europa y podría finalmente entrar en el once que recibe el sábado al Southampton.



Aún así, el técnico español cuenta con calidad en hombres como el lateral Lucas Digne (ex del Barcelona), el delantero Moise Kean, cedido el pasado año en el PSG, y el joven ariete Richarlison, campeón olímpico con Brasil en los juegos de Tokio.



La primera jornada de liga se completa con los partidos Burnley-Brighton; Leicester-Wolverhampton; Watford-Aston Villa y Newcastle-West Ham.