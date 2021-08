Allegri: "Cristiano me dijo que se queda en el Juventus"

Massimiliano Allegri, técnico del Juventus Turín, aseguró este sábado que el portugués Cristiano Ronaldo le dijo "que se queda" en el club turinés en la presente temporada y apuntó que nunca existió la presunta voluntad de CR7 de dejar al cuadro juventino.



"Cristiano siempre se ha entrenado bien. Leí los rumores en los diarios, pero su voluntad de irse del Juventus nunca existió", afirmó Allegri en la rueda prensa previa a la primera jornada de la Serie A, en la que el Juventus visita este domingo al Udinese.



"A mí me dijo que se queda en el Juventus, así aclaramos el tema", sentenció el técnico toscano, quien regresó al Juventus este curso tras tomarse dos años de pausa.



Cristiano, que tiene contrato con el Juventus hasta 2021, por 31 millones de euros netos por temporada, estuvo en el centro de muchas informaciones circuladas por los medios internacionales sobre su posible adiós al cuadro turinés en esta sesión de mercado.



Allegri destacó la presión y la exigencia que acompaña a diario a Cristiano Ronaldo y le definió como un "valor añadido" para su equipo, por los "muchos goles" que garantiza.



"Cristiano ganó cinco Balones de Oro, pero si este año lo hace mal, se acordarán solo de que lo hizo mal con el Juventus", afirmó.



En su comparecencia, Allegri también dedicó unos sentidos elogios al argentino Paulo Dybala, quien apunta al once titular este domingo en Udine.



"Me encontré con un jugador que no se puede debatir por calidad técnica. Llegó este año con ganas de reconquistar al Juventus, porque sus últimos dos años no estuvieron a la altura de su potencialidad. Este año llegó más preparado a nivel mental y lo está demostrando a diario", dijo.