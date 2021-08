Forlán: "Es un orgullo acercar este proyecto del Museo FIFA a los hinchas "

Diego Forlán, el exjugador del Manchester United, Villarreal y Atlético de Madrid, y que ahora es director técnico del Club Atlético Atenas de Uruguay dijo este miércoles a Efe, tras ser designado como embajador internacional del Museo del Fútbol de la FIFA, que es un orgullo para él "poder acercar este proyecto a todos los hinchas del fútbol". Para Forlán, que ganó el Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica en el 2010, la labor de preservar y salvaguardar este patrimonio del balompié mundial es una gran obligación. "Es muy lindo tener la posibilidad de guardar estos tesoros que hemos visto a lo largo de la historia y que ahora podrán ver y conocer las futuras generaciones", afirmó el ahora técnico sobre el museo situado en Zúrich (Suiza) que fue inaugurado el 28 de febrero del 2016.

Además de ser embajador, Forlán también participa dentro de la exhibición de elementos históricos del fútbol con la cinta de pelo que utilizó en el Mundial del 2010 donde fue tercero con el seleccionado uruguayo. "No recuerdo si fue contra Alemania u Holanda, pero me pidieron que dejara la vincha -diadema- y bueno, luego la vi en el museo y me pareció espectacular tener algo allí entre tantos trofeos y más cosas importantes", contó.

"Hay muchísimas cosas que ver, artículos que son un tesoro en sí, no por lo monetario sino por lo sentimental. Desde muy chico yo coleccionaba videos de los mundiales y me pasaba mirándolos, entonces cuando fui a ver el museo en Zúrich fue recordar aquellos momentos de mi niñez", confesó el charrúa que conserva en su colección una camiseta de Pelé que le regaló su padre, el también ex jugador Pablo Forlán quien en diversas ocasiones enfrentó a 'O Rei' en la Copa Libertadores.