Bryan Gil: "Irme al Tottenham es un gran paso"

Bryan Gil, capitán de la selección española sub 21, aseguró que el equipo tiene "ganas de hacer grandes cosas" y se mostró "ilusionado" con el "gran paso" dado al haber fichado por el Tottenham Hotspur este verano. "Con mucha ilusión. Hubo un cambio en mi carrera yéndome al Tottenham esta temporada, y creo que es un gran paso. Estoy muy ilusionado", dijo Bryan Gil, en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El extremo ex del Sevilla FC ponderó el nivel mostrado por el equipo en el estreno contra Rusia (4-1): "Para ser el primer partido, se demostró que tenemos ganas de hacer grandes cosas y que venimos a clasificarnos y ganar el campeonato. Esperamos ganar a Lituania. El césped es artificial, pero no hay escusas. Como dice Luis, tenemos que salir a ganar y desde el primer minuto a comérnoslos".

Para el gaditano, "la capitanía de la sub 21 es algo que te da el míster y, por ello", está "muy agradecido" a De la Fuente. "Los que llevamos más tiempo tenemos que liderar al grupo fuera del campo, porque dentro se nota que estamos muy unidos. Feliz y orgulloso de llevar el brazalete", comentó el atacante de Barbate, que abandera una generación campeona de Europa sub 17 y sub 19 que busca repetir éxito en el torneo sub 21.