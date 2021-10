2-1: Suecia patina en Atenas y reanima a España

Suecia se estrelló en Atenas (2-1) contra una Grecia corajuda y contra los postes para sumar su primera derrota en la clasificación a Catar 2022 y abrir de nuevo las opciones de España a quedar campeona de grupo. La victoria en Estocolmo frente al equipo de Luis Enrique hace menos de una semana parecía despejar el camino de Suecia al único puesto que garantiza el billete directo al Mundial. Pero este miércoles acabó golpeada por Grecia y con dudas en una actuación descafeinada.

Grecia fue algo más que Suecia en la primera parte. Dominó la pelota y el juego por momentos, se mantuvo ordenada y no permitió contraataques. Le faltó solo más mordiente arriba, más contundencia. Casi todo el peligro griego vino por la banda izquierda, la de Tsimikas, que dio el primer aviso con una gran jugada individual que culminó con un disparo centrado que atrapó Olsen. Mucho más se tuvo que esforzar el portero sueco un minuto después. Pavlidis dejó en evidencia a Lindelöf dos veces. Primero, usando mejor el cuerpo. Luego, sentándolo con un regate. Pero su tiro lo sacó a córner Olsen con una gran mano.

A Grecia, un equipo bastante limitado y sin estrellas, poco se le puede reprochar en esfuerzo y voluntad. Si acaso en exceso de teatralidad. Cada contacto era exagerado hasta el extremo. El árbitro ruso Karasev no picó. Suecia no se sintió nada cómoda. Pero curiosamente se pudo ir al descanso con uno o dos goles a favor. Svanberg, mandó al palo una volea desde fuera del área en el minuto 3. Casi no hubo noticias del equipo de "Janne" Andersson en la siguiente media hora. Hasta que Forsberg empezó a despertar y animó a sus compañeros. Lindelöf tiró flojo con la zurda dentro del área en un córner. Y, en el descuento, Vlachodimos se lució desviando un gran disparo de Svanberg y un tiro a bocajarro a Isak.

Mejoró Suecia con el descanso. Kulusevski se empezó a activar, hubo algún robo peligroso arriba. Chalzidiacos le sacó el gol a Isak jugándose el penalti cuando ya iba a rematar. Forsberg cabeceó poco después fuera. Pero fue Grecia, que seguía dando algún susto, la que se adelantó con una jugada simple. Una pared entre Bakasetas y Douvikas por el centro de la defensa sueca, con taco incluido, la culminó el capitán griego solo contra Olsen. Bouchalakis pudo cerrar el partido dos minutos más tarde con un cabezazo que se fue desviado por poco. Casi le sale caro, porque Claeson tuvo el empate en un pase de Isak, pero su tiro forzado acabó contra la madera.

Y en una contra culminada por Pavlidis fue Grecia la que finalmente hizo el segundo, con suspense incluido por el VAR que ratificó la validez del tanto. Quaison le dio emoción con un gol a un rechace a tiro de Forsberg, pero ni el recurso desesperado de acumular delanteros daba resultado. El empate lo tuvo el interior del Leipzig, el mejor de su equipo, pero su disparo se estrelló en la cara de Zeca. Suecia se ve abocada ahora, si se producen los resultados esperados en el resto de enfrentamientos, a jugarse el liderato la última jornada a domicilio contra España.

FICHA TÉCNICA.-



Grecia: Vlachodimmos; Tzavellas, Mavropanos, Chalzidiacos; Tsimikas, Bouchalakis, Zeca, Androutsos; Douvikas (Tzolis 7'1), Pavlidis (Vroussay 95') y Bakasetas.

Suecia: Olsen; Johansson (Krafth 76'), Helander (Danielsson 88'), Lindelöf, Augustinsson; Claesson (Karlsson 77'), Olsson, Svanberg (Quaison 66'), Forsberg; Kulusevski (Kiese Thelin 88') e Isak.

Árbitro: Sergei Karasev (ruso). Amonestó con tarjeta amarilla, por Grecia, a Pavlidis y Bouchalakis; por Suecia, a Claesson y Helander.

Goles: 1-0 (62') Bakasetas; 2-0 (78') Pavlidis; 2-1 (80') Quaison.

Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo B europeo de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, disputado en el Estadio Olímpico Spyros Louis de Atenas.