El bético Bravo se lamenta de haber encajado tres goles ante Colombia (3-1)

Dos tantos de Miguel Borja y un tanto de Luis Díaz impulsaron este jueves el renacimiento de Colombia, que se impuso por 3-1 a una alicaída Chile en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la décima jornada de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

El equipo de Reinaldo Rueda consiguió tres puntos que lo afianzan en el quinto lugar de la tabla con 13 unidades y dejó muy comprometidos a los dirigidos por Martín Lasarte, que descontaron con tanto de Jean Meneses pero están estancados en el octavo lugar con apenas siete puntos.

Los colombianos mostraron este jueves su mejor versión desde que Rueda asumió el cargo y superaron -con un primer tiempo brillante de Díaz, Yairo Moreno, Borja y Juan Fernando Quintero- a un rival que reaccionó en la etapa complementaria con la entrada de Charles Aránguiz pero que no le alcanzó.

Los anfitriones se apropiaron del balón y comenzaron a asociarse en campo contrario liderados por Juan Fernando Quintero, quien anotó un gol de media distancia al minuto 3 que fue anulado por el árbitro uruguayo Andrés Cunha por fuera de lugar.

El equipo de Rueda siguió atacando y presionando la salida de La Roja, que tuvo muchas dificultades para que el balón le llegara con frecuencia a Arturo Vidal y a Claudio Baeza y menos a los delanteros Jean Meneses e Iván Morales.

En ese contexto el habilidoso Luis Díaz, volcado por el costado izquierdo, fue derribado en el área por Paulo Díaz y al minuto 17, Borja, convirtió esa falta en un gol de penalti con un derechazo imposible de atajar para Claudio Bravo.

Chile no tuvo tiempo para reaccionar, pues tan solo dos minutos después Colombia anotó el segundo en un contragolpe iniciado por Moreno que mandó un pase largo, que rozó Rafael Santos Borré con un taconazo sutil, y le quedó a Borja, que en el mano a mano volvió a vencer a Bravo.

Para la etapa complementaria el seleccionador chileno, Martín Lasarte, movió la pizarra y envió a la cancha a Aránguiz y a Luis Jiménez, dos cambios que llevaron de vuelta a su equipo al partido. El centrocampista del Bayer Leverkusen le dio volumen a su equipo en la mitad de la cancha y, de paso, activó a un Vidal que había pesado poco en el partido.

Así fue como al minuto 55 llegó el descuento en una jugada que empezó Aránguiz en el carril central y el balón llegó a Pulgar en la derecha, desde donde entró al área y habilitó a Meneses que apareció solo en el segundo palo de la portería de Ospina para empujar el balón al fondo de la red.

El embiste Chile continuó por varios minutos más y luego Colombia comenzó a igualar las cargas. Así llegó el 3-1 al 73 en una gran jugada en la que Roger Martínez habilitó a Díaz, que se acomodó y sacó un derechazo desde el borde del área que entró a la portería de Bravo con la complicidad de Mauricio Isla, que trató de despejar el balón pero no pudo hacerlo.

Esa anotación noqueó a La Roja, que no volvió a encontrar claridad ni en Vidal ni en Aránguiz y las pocas escaramuzas fueron controladas por Ospina y por los centrales Óscar Murillo y Carlos Cuesta, que debutó hoy con la selección colombiana de mayores.



Tras la derrota, el bético Claudio Bravo mostró su malestar por haber encajado tres tantos. "Hoy no nos vimos como el día que nos vimos al competir con Brasil en casa o con el orden que tuvimos en Quito", expresó el arquero de 38 años, portero del Betis, tras el duelo de la décima jornada de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

"Jugar una fecha triple es compleja, teniendo dos partidos fuera en condiciones que son sumamente complejas (...) Es complejo pero no nos vamos a excusar en esto", afirmó y agregó que "hay que seguir con la ilusión de que podemos llegar a la Copa del Mundo y podemos sacar mejores resultados que hoy", apostilló Bravo, al mismo tiempo que advirtió de que Chile debe "seguir mejorando y pensar que la posibilidad está ahí, que depende de nosotros", porque "matemáticamente quedan opciones y quedan muchos puntos por disputar".

"Lo intentamos hasta el ultimo segundo, no bajamos los brazos y pese a no vernos como veníamos compitiendo intentamos dar lo mejor de cada uno, con cansancio, con fatiga y con gente que no llegó en óptimas condiciones (como Charles Aránguiz). Creo que es admirable", expresó Bravo.

En el próximo partido de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, Chile visitará a Perú en Lima el próximo 7 de octubre.



- Ficha técnica:



3. Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Cuesta, Óscar Murillo (m.77, William Tesillo), Yairo Moreno; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero (m.77, Falcao García), Luis Díaz (m.90, Gustavo Cuéllar); Rafael Santos Borré (m.68, Roger Martínez) y Miguel Borja (m.68, Roger Martínez).



Seleccionador: Reinaldo Rueda.



1. Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Enzo Roco, Paulo Díaz (m.45, Marcelino Núñez), Gary Medel, Eugenio Mena (m.76, Nicolás Díaz); Erick Pulgar, Claudio Baeza (m.46, Charles Aránguiz), Arturo Vidal; Jean Meneses (m.76, Carlos Palacios) e Iván Morales (m.46, Luis Jiménez).



Seleccionador: Martín Lasarte.



Goles: 1-0, m.17: Miguel Borja, de penalti. 2-0, m.19: Miguel Borja. 2-1, m.55: Jean Meneses. 3-1, m.73: Luis Díaz.



Árbitro: el uruguayo Andrés Cunha. Amonestó a Arturo Vidal, Juan Quintero, Erick Pulgar y Nicolás Díaz.



Incidencias: partido de la décima jornada de las Eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022 disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.