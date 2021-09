Kondogbia vuelve al grupo y Koke ya toca balón

El Atlético de Madrid volvió este jueves a los entrenamientos de cara al duelo del sábado contra el Alavés en Vitoria (14.00 horas, 12.00 GMT) con el retorno al grupo del francés Geoffrey Kondogbia, ausente del último partido por lesión, y ejercicios al margen para el capitán Jorge Resurrección 'Koke', que se ha perdido los últimos dos por el mismo motivo.



Kondogbia, lesionado en la segunda parte del duelo del domingo contra el Athletic en el Wanda Metropolitano (0-0), podrá estar el sábado en Vitoria tras perderse el partido de este martes contra el Getafe (1-2), ya que se ejercitó junto a todos sus compañeros con total normalidad en la sesión matutina.



Por su parte, Koke, aquejado de una elongación muscular que le ha dejado fuera de las dos últimas jornadas, se ejercitó al margen con uno de los recuperadores del cuerpo técnico rojiblanco, con el que realizó ejercicios con balón y aceleración, lo que muestra que su recuperación va por buen camino.



Caso aparte es el del francés Thomas Lemar, que sigue con el proceso de recuperación de una lesión muscular sin rotura en el muslo, sucedida hace una semana en el duelo de Liga de Campeones contra el Oporto portugués (0-0).



Así las cosas, con el retorno casi seguro de Kondogbia y la esperanza de que Koke pueda entrar en la lista para el próximo compromiso, el Atlético preparó durante más de una hora el compromiso contra el conjunto vitoriano, un duelo para el que en principio tampoco podrá contar con el delantero portugués Joao Félix, que tendrá que cumplir su segundo partido de sanción, a no ser que el Comité de Apelación de la Federación rebaje la sanción.



Tras una primera parte de ejercicios físicos con pesas y otros aparatos sobre el césped, el entrenador rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone, preparó varios rondos y ejercicios en espacio reducido, en los que insistió en la movilidad de sus futbolistas.



Coincidieron en ellos casi siempre en el mismo grupo el uruguayo Luis Suárez, el francés Antoine Griezmann y el portugués Joao Félix, que por ahora no han formado juntos en una alineación inicial, algo que no podría ser en Vitoria, a no ser que el luso se viera exonerado del segundo partido de sanción.



Este viernes, de nuevo en la ciudad deportiva de Majadahonda, el conjunto rojiblanco ultimará los detalles para su visita del sábado a Mendizorroza, donde defiende su segundo puesto liguero con 14 puntos, a dos del líder, el Real Madrid.