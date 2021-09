Daniel Alves anuncia su decisión: seguirá sin equipo, esperando al mercado de enero

El lateral derecho Daniel Alves, el futbolista con mayor número de títulos en el mundo y que este año conquistó el oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio, anunció este viernes que no fichará por ningún club en lo que resta del año luego de que el Sao Paulo rescindiera su contrato y seguirá esperando hasta el próximo mercado invernal antes de tomar una decisión a no ser que reciba una oferta de esas a las que no se les puede decir que no.



El exjugador de clubes como el Sevilla FC, el FCBarcelona, la Juventus o el París Saint Germain, de 38 años, anunció su decisión de permanecer inactivo hasta 2022 en medio de las especulaciones sobre propuestas que ha recibido para reforzar a clubes brasileños como Fluminense, Flamengo, Atlhetico Paranaense e Internacional.



"Vengo aquí a comunicar que opté por no firmar con ningún club para el resto del año. Vine a Brasil con un sueño de infancia y realicé el sueño. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio", aseguró el lateral en un mensaje en sus redes sociales en referencia al título del Campeonato Paulista que conquistó este año como jugador del Sao Paulo.



Pero el club paulista, que lo repatrió en 2019 tras varias temporadas en el fútbol europeo, rescindió el contrato del jugador este mes luego de que Alves anunciara que no comparecería a los entrenamientos hasta que el Sao Paulo no le pagase una abultada deuda por salarios atrasados, que llega a 4,5 millones de dólares.



El internacional y capitán de la selección brasileña agregó que, pese a todos los comentarios que ha escuchado sobre los motivos que lo llevaron a abandonar el Sao Paulo, la única verdad es que cumplió su deseo de regresar a Brasil para conquistar un título con su equipo de corazón.



"No se trata de dinero. Se trata de valores, se trata de virilidad, se trata de carácter, se trata de legado", agregó el lateral al aclarar que su rechazo a las propuestas que ha recibido no son por diferencias financieras. "Las decisiones difíciles tienen que ser tomadas, pero, como siempre, nada en mi vida fue fácil. Se trata de otra decisión. Agradezco a todos por el interés, pero me gustaría que este capítulo sea cerrado sin ninguna interferencia", concluyó.



El futbolista decidió descansar el resto de la temporada -a no ser que llegue esa oferta que sí le satisfaga- entre otras razones porque, como ya están en la fase de semifinales, no conseguiría jugar con ningún club brasileño ni la Copa Libertadores ni la Copa do Brasil.



El único torneo que queda pendiente en Brasil es el Campeonato Brasileño, del que faltan 17 de 38 jornadas, pero difícilmente podría disputarlo debido a que el plazo de inscripción para nuevos refuerzos para la Liga concluye este viernes.



El Fluminense fue el club que más estuvo cerca de anunciar la contratación de Alves a tiempo para inscribirlo pero, según versiones periodísticas, el club de Río de Janeiro no ofreció una propuesta financiera de interés para el futbolista. Las mismas versiones indican que Alves exigía un salario mensual de unos 188.680 dólares, con una reducción del 50% frente a lo que recibía del Sao Paulo, pero que el Fluminense tan sólo ofreció unos 140.000 por mes.



El anuncio de que esperará hasta enero del próximo año para definir un nuevo club se produjo el mismo día en que Alves, inactivo desde hace varios días por estar sin equipo, se quedó por fuera de la lista de convocados por la Canarinha para los partidos de octubre por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 con Venezuela, Colombia y Uruguay. Tras haber conquistado el oro con la selección olímpica, Alves estuvo entre los convocados para la triple jornada de las eliminatorias mundialista disputada en septiembre.