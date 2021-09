Cesc Fábregas: "Quiero ser entrenador al más alto nivel"

La Turbie (Francia), 28 sep (EFE).- Cesc Fábregas, uno de los mejores centrocampistas europeos de este siglo, es hoy referencia del joven plantel del AS Mónaco. Por su experiencia dentro y fuera del campo, el canterano del Barca ya tiene claro su siguiente paso: "En 5 años me veo entrenador y quiero serlo al más alto nivel".



A sus 34 años, el campeón mundial recibe a EFE en el nuevo centro de entrenamiento del club, situado en los alrededores del Principado de Mónaco, un escarpado y lujoso micro-estado bañado por el Mediterráneo.



La actualidad del Barcelona, la llegada de su amigo Leo Messi al París Saint-Germain (PSG), la selección española o su rol en el AS Mónaco -rival el jueves de la Real Sociedad-. El ex del Arsenal y Chelsea responde con la misma claridad que juega al fútbol.



P. ¿Cómo se lleva con un plantel tan joven como el del AS Mónaco (24,3 años de media)?



R. Estoy encantado de estar aquí, siento el cariño que me tienen, el que yo les tengo a ellos, son muy curiosos. Yo aún me veo muy bien para estar jugando, pero es cierto que tengo un rol un poco diferente dentro y fuera del campo.



P. ¿Quién es el más curioso?



R. (Sofiane) Diop, Aurélien Tchouaméni, (Youssouf) Fofana y (Benoit) Badiashile. Me preguntan sobre determinados partidos de fútbol, qué opino de cómo han jugado ellos.



P. Lleva dos años y medio en el AS Mónaco, uno de los grandes de Francia que viene de superar un mal periodo.



R. El año pasado hicimos una progresión importante (terceros en la tabla ya bajo las órdenes de Niko Kovac)). Este año no hemos empezado muy bien (eliminados en Champions), pero, poco a poco, hemos recuperado la ruta de la victoria. Estamos ilusionados con la Europa League.



P. ¿Le sorprendió cómo Messi salió del Barca?



R. En el fútbol todo puede cambiar en cuestión de segundos. A él le tocó esta vez, a mí me toco otras muchas, son momentos de la vida que hay que superar de la mejor manera. Leo es un chico súper fuerte, súper competitivo. No tendrá problemas de adaptación.



P. Varios jugadores de clase mundial se han ido del Barcelona de una manera inesperada. ¿Qué ocurre?



P. Lo de Leo surgió en un momento de inestabilidad del club, pero al final será el mejor jugador de la historia del club y esto no va a cambiar nada. Cuando se retire, se puede hacer otra despedida. Las leyendas del club deberían irse de la manera que merecen por todo lo que han dado al fútbol y al club.



P. Siete años después de su salida, ¿cómo ve esas tres temporadas que jugó en el Barcelona (2011-2014)?



R. La experiencia fue muy buena. Al final, por alguna razón u otra, cambian muchas cosas en segundos. Yo siempre he sido bastante independiente, me fui del Barcelona con 15 años. No he necesitado estar muy protegido para saber lo que quiero. Cambiar de aires nunca fue un problema para mí.



P. El Barcelona ha logrado por fin un resultado convincente este fin de semana (3-0), ¿cómo ve a la nueva generación de la Masia?



R. Para crear un gran talento le tienes que dar oportunidades. Estoy convencido de que en España hay talentos grandiosos que muchas veces se pierden. El fútbol tiene muy poca paciencia. Sin embargo, yo tuve a (Arsene) Wenger, que con 16 años me ponía (...) En una situación normal, el Barca no lo haría: poner a Gavi con 17 años, a Nico (González) el domingo de titular, está Pedri, Puig (...) Son gente que está tirando del carro en un grandísimo club en momentos difíciles.



P. ¿Cuál le gusta más?



R. Al final no se trata de quién te gusta más o menos, pero ves a Gavi con una confianza, un desparpajo, que no es normal a su edad. Va corriendo, es agresivo, se le ve con ganas de hacerlo bien. Si siguen así, el futuro tiene buena pinta.



P. En su palmarés solo te falta la Champions, que rozó el 2006 con el Arsenal precisamente ante el Barca.



R. Dime una final de cualquier torneo y la he jugado. Aunque hayas perdido la de Champions, la has jugado. Me acuerdo (de la final de 2006) que me cambiaron en el 75 e íbamos 1-0. Thierry (Henry) tuvo el 2-0 en un uno contra uno con Víctor (Valdés). Me fui al banquillo como campeón de Europa. Luego empató enseguida (Samuel) Etoo en fuera de juego (risas). Y después Belletti y Larsson hacen la jugada en banda del 2-1.



P. ¿Cómo se ve en 5 años?



R. Retirado y entrenando y quiero hacerlo al más alto nivel. No quiero cometer el error de querer entrar muy rápido en grandes clubes. Crear una metodología lleva un tiempo, aunque no hace falta decir que por mi manera de jugar creo que ya se sabe un poquito el cómo y a qué me gustaría jugar cuando sea entrenador.



P. ¿Cuáles le parecen los técnicos más importantes de los últimos 20 años?



R. Pep (Guardiola), Mou (José Mourinho) y (Carlo) Ancelotti. Estos son los primeros que me vienen a la cabeza.



P. Dos de ellos han sido sus entrenadores (Guardiola en el Barca y Mourinho en el Chelsea).



R. He tenido mucha suerte de ser entrenado por los mejores y de jugar contra los mejores.



P. Es también una leyenda de la selección española, ¿qué momentos guarda?



R. Celebraciones jamás vistas como las de Madrid, y no solo una vez, sino tres (Eurocopa de 2008, Mundial de 2010 y Eurocopa de 2012). En el campo, mi penalti en la tanda contra Italia (cuartos de 2008); la asistencia para el gol Iniesta en la final (2010); otra que doy a Silva en la final (2012); y mi penalti en la tanda contra Portugal (semifinales de 2012).



Antonio Torres del Cerro