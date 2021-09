'Extranjeros' lideran la convocatoria boliviana de 53 jugadores en eliminatorias

La Paz, 27 sep (EFE).- El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, convocó este lunes a 53 futbolistas, incluidos seis 'extranjeros', para enfrentar a Ecuador, Perú y Paraguay en las tres próximas jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

El artillero y máximo goleador de las eliminatorias Marcelo Martins Moreno, que milita en el Cruzeiro brasileño; el guardameta Carlos Lampe, del Vélez Sarsfield argentino, y el centrocampista Ramiro Vaca, del K Beerschot VA belga, son parte de la nómina difundida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

También fueron llamados el defensor Luis Haquin, del chileno Deportes Melipilla; el centrocampista Boris Céspedes, del suizo Servette Football Club Genève, y el delantero Jaume Cuéllar, del Lugo de la segunda división española.

La base de la convocatoria de Farías son el Bolívar, que aportará once jugadores, el campeón Always Ready con ocho y el The Strongest con seis.

En el listado también hay cinco futbolistas del Oriente Petrolero, cuatro del Wilstermann, dos del Guabirá, otros dos del San José e igual número del Aurora.

El Atlético Palmaflor, el Real Santa Cruz, el Nacional Potosí, el Real Tomayapo, el Blooming, el Real Potosí y el Independiente Petrolero aportan cada uno con un jugador.

En la nómina destacan varios jugadores de entre 18 y 20 años, además de herederos de reconocidos exfutbolistas bolivianos, como el guardameta juvenil Juan Daniel Sandy, hijo del exmundialista Marco Antonio Sandy, o el delantero Limberg Gutiérrez junior, cuyo padre fue subcampeón de la Copa América en 1997.

También repite el tridente ofensivo del Always Ready conformado por el experimentado Juan Carlos 'Conejo' Arce, Carmelo Algarañaz y Rodrigo Ramallo, además del defensa camerunés Marc Enoumba, naturalizado boliviano.

Bolivia iniciará la triple jornada con una visita a Ecuador el 7 de octubre en la fecha 11 de las eliminatorias y recibirá tres días después a Perú en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz en la quinta fecha, aplazada en marzo por la pandemia de la covid-19.

El tercer rival de la Verde será la selección de Paraguay, a la que se enfrentará también en La Paz el 14 de octubre por la duodécima jornada.

La Verde va penúltima en la clasificación con seis unidades, dos más que la colista Venezuela y una menos que la selección chilena, que ocupa el octavo lugar.

Los 53 jugadores elegidos por Farías son:

Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield-ARG), Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor), Rubén Cordano (Bolívar). Jhon Jairo Cuéllar (Guabirá) y Juan Daniel Sandy (Wilstermann).

Defensores: Diego Bejarano, Eduardo Álvarez, Roberto Carlos Fernández, Jairo Quinteros (Bolívar), Adrián Jusino, Jesús Sagredo, José Sagredo (The Strongest), Sebastián Reyes, Luis Carlos Rodríguez (Wilstermann), Marc Enoumba, Pablo Vaca (Always Ready), Samuel Guzmán (Real Santa Cruz), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Mario Barbery (Nacional Potosí), Jhon Jairo Velasco (Guabirá), Luis Barbosa (Aurora), Josué Prieto (San José) y Luis Haquin (Deportes Melipilla-CHI).

Centrocampistas: Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Rai Lima (Real Tomayapo), Juan Alexis Ribera (Oriente Petrolero), Franz Gonzales (The Strongest), William Velasco (San José), Ramiro Vaca (K Beerschot VA-BEL) y Boris Céspedes (Servette Football Club Genève).

Delanteros: Juan Carlos Arce, Carmelo Algarañaz, Rodrigo Ramallo, Mirko Tomianovic, Javier Uzeda (Always Ready), John García, Víctor Abrego, Kevin Salvatierra (Bolívar), Henry Vaca, Juan Carlos Montenegro, José Briceño (Oriente Petrolero), Jeyson Chura, José Alfredo Flores (The Strongest), Darío Torrico (Aurora), Jorge Orozco (Blooming), Limberg Gutiérrez Mojica (Real Potosí), Yecit Martínez (Independiente Petrolero), Jaume Cuéllar (Lugo-ESP) y Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA).