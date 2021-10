Tebas: Estaremos contentos cuando haya 100% de público en todos los estadios

Madrid, 1 oct (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló este viernes que solo estarán contentos cuando haya "cien por cien de público en todos los estadios" ya que Cataluña y País Vasco mantienen el aforo máximo al 60% pese a que el Consejo Interterritorial de Salud aprobó las eliminar las restricciones.



"No vuelve en toda España, y mientras no volvamos en Cataluña y País Vasco no hemos vuelto todos, estaremos contentos cuando esté el 100% de público en todos los estadios", señaló Tebas antes del inicio de la Gala de Embajadores de LaLiga en Madrid.



El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron el miércoles el fin de las restricciones de aforo en los estadios de fútbol, que tendrán una ocupación del cien por cien a partir de este viernes. Sin embargo el gobierno catalán solo aumentó el aforo del 40% al 60% y el vasco decidió mantener el 60%, refrendado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.



Tebas se refirió también al acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC Capital Partners, por el que los 39 clubes que respaldaron el acuerdo recibirán 2.100 millones de euros a cambio del 9% de sus derechos televisivos en los próximos 50 años, impugnado por tres clubes (Real Madrid, Barcelona y Athletic) cuya redacción definitiva tiene que ser aprobada próximamente.



"Yo creo que en el mes de octubre lo tendremos ya todo y se llevará nuevamente a los clubes. Sigue el camino que se marcó, la hoja de ruta del primer día. Las impugnaciones en las asociaciones hay que acostumbrarse, pero también a que 39 clubes se han adherido al acuerdo con CVC. Seguimos la misma hoja de ruta", dijo Tebas.



El primer ejecutivo de la asociación de clubes profesionales se mostró positivo en cuanto a la situación deportiva e institucional del Barcelona, en una crisis de malos resultados combinada con una muy mala situación económica, con una deuda reconocida de 1.350 millones de euros.



"Los clubes pasan buenos y malos momentos institucionales, el Fútbol Club Barcelona es un gran club, cualquier problema se hace muy grande, los grandes clubes salen adelante y la historia del Barcelona tiene tantos años, que esto es un problema puntual y saldrá adelante, esperemos que con las decisiones acertadas y con estabilidad", opinó Tebas, que considera que en el caso del club culé "se exageran mucho las cosas".



En cuanto al otro gran club del fútbol español, el Real Madrid, que demostró su buena situación económica solicitando una ampliación de su límite salarial en 292 millones de euros por los ahorros deportivos de otras temporadas, Tebas reconoció que en la pandemia el conjunto blanco hizo "un trabajo muy bueno" en los despachos.



"En las dos temporadas de pandemia no han perdido dinero, han estado justo en beneficios, pero ese límite salarial viene como consecuencia del trabajo anterior. No solo es la pandemia sino que en el pasado sus números han sido muy buenos, eso hace que tengan ese límite salarial tan extraordinario", destacó.



Tebas se mostró muy satisfecho con el retorno del delantero colombiano Radamel Falcao al fútbol español con su fichaje por el Rayo Vallecano.



"Estoy loco que haya venido Falcao y haya ido a un equipo como el Rayo con la peculiaridad de ese club, creo que hace que en esta variedad que son los clubes de nuestra Liga, Falcao en un equipo como el Rayo le da una esencia a la competición más bonita de lo que es. Estamos encantados de tenerle", opinó el presidente de la patronal de clubes antes de su Gala de Embajadores.