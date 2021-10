Suárez reitera que Costa Rica debe mejorar el ataque frente a Honduras

San José, 6 oct (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, reiteró este miércoles que Costa Rica debe mejorar en la parte ofensiva en el partido del jueves como visitante contra Honduras por la cuarta jornada del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

"Todos los partidos son diferentes, se juegan con una estrategia diferente. Tenemos que mejorar en lo que no tuvimos (en los partidos previos) que fue mucho ataque", declaró Suárez en una conferencia de prensa virtual.

La selección de Costa Rica viajará este miércoles a Honduras y no hará reconocimiento de la cancha del estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, pues considera que ello "no es tan importante" y porque esos entrenamientos usualmente no se pueden desarrollar de forma normal.

Suárez reconoció que para una selección "siempre va a haber presión" y que una victoria ante Honduras podría significar "algo interesante para la confianza" de su equipo.

Costa Rica comenzó mal el octogonal con solo dos puntos en las tres primeras jornadas, en las que empató como visitante contra Panamá (0-0) y en casa frente a Jamaica (1-1), y cayó como local por 0-1 contra México.

Suárez comentó que el equipo costarricense ha trabajado en la elaboración y la definición con el objetivo de generar mayor volumen ofensivo y encontrar la primera victoria en la eliminatoria.

Sobre Honduras, el seleccionador costarricense destacó que cuenta con buenos jugadores a pesar de algunas ausencias como de Anthony Lozano y afirmó que será un rival difícil de vencer en su casa.

"Enfrentaremos a una Honduras fuerte, rápida, que sabe defender bien su cancha", manifestó.

La selección de Costa Rica comenzó el domingo la concentración para las tres decisivas jornadas eliminatorias de octubre con la mentalidad puesta en comenzar a recuperar los 4 puntos que perdió en casa en la ventana de septiembre.

Después de enfrentar a Honduras, la selección de Costa Rica recibirá a la de El Salvador el próximo domingo, y el miércoles siguiente visitará a Estados Unidos.

Para estos partidos de octubre renunciaron a la selección el delantero del Twente holandés, Manfred Ugalde, quien está disconforme con el trato del seleccionador Suárez; y el zaguero del Alajuelense, Giancarlo González, de 33 años, quien adujo su deseo de dar paso a futbolistas más jóvenes.