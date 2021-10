Yeremy Pino: "Luis Enrique arropa mucho a los jóvenes y es gracioso"

Yeremy Pino se estrenó con 18 años con la selección absoluta, ante Italia en San Siro, en una nueva apuesta del seleccionador Luis Enrique por los jóvenes valores, que agradeció el extremo del Villarreal al elogiar los conocimientos del técnico y afirmar que "es gracioso", en contra de la opinión generalizada. "Luis Enrique es muy cercano, arropa mucho a los jóvenes y es gracioso. No lo conocía mucho pero me llevo una impresión muy buena y estoy muy contento por la confianza que me ha dado", manifestó en rueda de prensa en las instalaciones de Interello.

Yeremy cumplió un sueño en las semifinales de la Liga de Campeones en un día inolvidable para su carrera. "Estoy muy contento por el trabajo del equipo, por como me acogieron desde el primer momento. Es un sueño cumplido en un estadio simbólico en este país y por la victoria para jugar la final". El canario es representante de la cantera que viene con fuerza y a la que está dando paso Luis Enrique en la absoluta. Debutó el mismo día que Gavi, quien se convirtió en el más joven de la historia de la selección española con 17 años y 62 días.

"La generación que viene ahora lo hace muy fuerte, damos lo mejor de cada uno para estar con grandes jugadores y veteranos que llevan mucho tiempo. El míster nos da confianza para jugar como jugamos y tener mucha personalidad en el campo", dijo. "Las canteras en España están trabajando muy bien, cada vez salen jugadores más jóvenes y destaca el trabajo que hacen para querer quedarse. Es lo que transmitimos, intentamos demostrar con personalidad como han hecho Pedri o Ansu Fati. Todos queremos seguir el mismo camino", añadió.

Con Pedri guarda una relación especial tras coincidir en un torneo en las categorías inferiores de la selección. "Solo coincidimos una vez nada más, en el Mundial sub'17 pero los canarios intentamos arroparnos unos a otros. No pude seguir en ese torneo pero mantenemos una buena amistad y el contacto". Yeremy pidió disculpas a sus compañeros por el error que cometió en la acción del gol de Italia que apretó el final de partido. "Pedí disculpas por el gol porque fue fallo mío, pero todos estamos muy contentos y yo también. Todos mis compañeros me felicitaron".

Para el futbolista del Villarreal la clave del éxito para brillar en la elite es que juegan "como en el barrio, en el parque", y reivindicó el fútbol de la calle. "Se está perdiendo el fútbol callejero, pero hay muchos jugadores buenos que no tienen la oportunidad que algunos tenemos".