Bojan: "Me siento muy agradecido de todo lo que me está dando el fútbol"

Tokio, 8 oct (EFE).- El español Bojan Krkic está "muy agradecido al fútbol" por haberle dado la oportunidad de jugar en siete países de tres continentes, mientras disfruta el momento en su último destino, el Vissel Kobe nipón junto a Andrés Iniesta, según asegura en una entrevista a Efe.



Bojan, a sus 31 años todo un trotamundos del fútbol, emprendió el pasado verano una nueva aventura profesional en el equipo de la liga japonesa donde además de Iniesta juega el también exbarcelonista Sergi Samper, y en el que se retiró David Villa el año pasado.



CONEXIÓN INIESTA-VILLA



Fueron precisamente Iniesta y 'El Guaje' quienes le aconsejaron e inspiraron respectivamente para dar el salto al Lejano Oriente, después de haber pasado antes por clubes como la Roma, el Milan, el Ajax, el Mainz 05 y, como destino previo a Japón, el CF Montreal de la MLS norteamericana.



"El club ya sabía que quería venir, era un lugar que me apetecía mucho por varios motivos, y el hecho de estar aquí Andrés, con el que compartí vestuario y al que conozco bien, ha sido de gran ayuda", explica Bojan sobre cómo se fraguó su fichaje por el Vissel, anunciado el pasado agosto.



El delantero afirma haber tenido muy buena acogida en el club de Japón pese a tratarse "de un lugar muy diferente", gracias sobre todo al apoyo "en el día a día" de sus compañeros de vestuario y del personal del club de su misma nacionalidad.



"Cuando 'El Guaje' firmó aquí, me dije: Le admiro por poder jugar en Europa, Estados Unidos y Japón, porque cuando terminas tu carrera, puedas mirar atrás y decir: esto es lo que me ha dado el fútbol'", recuerda Bojan sobre el fichaje de Villa por el Vissel en 2018.



El delantero catalán de ascendencia serbia se siente "feliz, orgulloso y afortunado" de poder estar en esa situación, y de haber tenido una carrera en la que acumula experiencias profesionales y personales en múltiples destinos.



ICHI-GO ICHI-E



"En todos los lugares en los que he estado ha habido momentos complicados y momentos muy buenos", dice Bojan, quien trata de aplicarse el concepto nipón del "ichi-go ichi-e", que se podría traducir como "una vida, un encuentro" o "una sola vez en la vida".



"Incluso en el año del Alavés, que fue un año deportivamente en el que no participé mucho, tuve la oportunidad de descubrir una ciudad fantástica, hacer amigos...", señala el futbolista sobre el que fue su último paso por la liga española, en la temporada 2017-18.



"He vivido todos estos momentos y he buscado la forma de estar bien y de seguir progresando como persona, de buscar siempre soluciones, no quedarte atrapado en el fallo, en el mal momento...", afirma el futbolista, quien debutó con el Barça apenas cumplidos los 17 años y rompiendo el récord de precocidad de Leo Messi.



"Los deportistas somos humanos, no somos gente ajena a todo tipo de sentimientos y emociones", recuerda Bojan, quien también muestra "todo su apoyo" a los atletas que han tenido dificultades para lidiar con la presión, tanto si deciden hacerlo público como si no.



"Todos ellos son gente valiente, que afronta sus miedos, como todos los tenemos, y yo creo que tampoco hay que darle importancia más allá de una realidad que vivimos", señala.



OBJETIVOS PERSONALES Y COLECTIVOS



El delantero anotó su primer tanto con el Vissel el pasado día 2, en una goleada por 5 a 1 de su equipo sobre el Urawa Reds, con lo que extendió su cuenta anotadora a lo ancho de tres continentes. Tiene además en su haber el récord de haber marcado en grandes ligas como la española, la italiana, la inglesa, la alemana y la neerlandesa.



A sus 31 años dice encontrarse "bien físicamente y bien a nivel de ambición", además de "disfrutando y con ilusión de sumar en el equipo".



El Vissel ocupa el tercer puesto en la J-League a falta de siete jornadas para el final de la competición, con lo que va encaminado para clasificarse para la Liga de Campeones de Asia.



"Es un proyecto que viene de conseguir dos títulos, viene trabajando bien y compitiendo bien", dice Bojan, quien destaca de la liga japonesa "el nivel de intensidad" que predomina en todos los partidos y la calidad técnica de los jugadores locales.



De cara a la próxima temporada, señala que la meta es "mantener la ambición y hacer al Vissel más grande", con la vista puesta en el título de la "Champions" asiática, el gran objetivo que se marcó el dueño del club, el multimillonario empresario Hiroshi Mikitani, cuando sorprendió al mundo con el fichaje de Iniesta en 2018.



Antonio Hermosín Gandul