Van Gaal: "Cuando va mal, la gente del Barça siempre mira a los extranjeros"

El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, salió hoy en defensa del centrocampista Frenkie de Jong y del entrenador Ronald Koeman y dijo, durante la rueda de prensa previa al partido del próximo lunes contra Gibraltar, que las críticas recibidas por ambos "son las típicas del Barcelona", literalmente. "Cuando todo va bien y haces grandes contribuciones, como ha hecho Frenkie de Jong en los últimos dos años, entonces no hay nada por lo que preocuparse. Pero cuando van mal, la gente del Barcelona siempre mira a los extranjeros. Y en este caso, se aplica el entrenador", dijo Van Gaal en referencia a Koeman, porque "también es extranjero y holandés".

El seleccionador de Países Bajos fue técnico del FC Barcelona en dos etapas diferentes y aseguró que "la historia se repite" porque él también sufrió críticas cuando los resultados no le acompañaron, por lo que aconsejó a los neerlandeses del club catalán "no hacer mucho caso" a los comentarios negativos. No obstante, Van Gaal reconoció que no está satisfecho con el último partido de Frenkie de Jong con la camiseta de la 'Oranje', en el que Países Bajos le ganó a Letonia (0-1). "Le dije que no me gustó contra Letonia", aseguró el seleccionador, aunque advirtió posteriormente que "no deberíamos hablar de las cualidades de los jugadores", porque, cuando critica a uno públicamente, sus palabras "cobran vida propia en los medios".

Asimismo, explicó que la posición de De Jong en el combinado nacional "es la que ocupa Sergio Busquets" en el Barcelona. "Él juega en el centro del mediocampo para mí. Yo mismo he jugado en ese puesto y normalmente no tienes que correr mucho, pero él lo hace. A veces pienso 'Frenkie, corres demasiado'". Por otro lado, Van Gaal alabó los números de Depay. "Cuando miro los datos de Memphis en los entrenamientos de aquí y en los partidos, nunca he tenido un delantero que corra tanto, vaya tan adentro y tanto hacia la pelota. Eso es encomiable".

Países Bajos va líder del Grupo G de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 y juega el próximo lunes contra Gibraltar en el estadio del Feyenoord, en Róterdam.