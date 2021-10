Luis Enrique: "Desde el banquillo parecía posición clara de fuera de juego"

El seleccionador español Luis Enrique Martínez, destacó el gran nivel ofrecido en la Liga de Naciones a pesar de la derrota encajada con Francia en la final con un gol que "desde el banquillo parecía en claro fuera de juego", aunque rechazó profundizar en la actuación arbitral. "Desde el banquillo se ve muy poco pero me parecía una posición muy clara de fuera de juego. Pero sigo en la decisión de no hablar de lo que no pueda controlar y voy a seguir así", dijo el seleccionador en Televisión Española.

"Nos vamos sin copa y creo que hemos competido de tú a tu contra la campeona del mundo con un potencial físico y una calidad fuera de toda duda en la mayoría de jugadores de su equipo. Nos costó al inicio pero luego fuimos agresivos, llevamos el partido donde queríamos y cuando marcamos y parecía que podíamos ganar enseguida nos marcan. Pero bueno...", analizó el seleccionador español.

"Tengo que ver el partido pero creo que hemos jugado de tú a tú a la campeona del Mundo. Tuvimos problemas al principio pero luego igualamos a los tres centrales con los tres puntas y logramos que no tuvieran continuidad, recuperar balones y muchas cosas positivas. Al final ves la cara de tristeza y te sabe mal. Pero es una piedra más en la mochila y ahora a intentarlo otra vez", insistió Luis Enrique que se mostró feliz por la competencia que encuentra en sus jugadores.

"Es muy importante que el que viene a la selección se vea capacitado para entrenar. Intentamos generar esa idea y espero tener muchos problemas en la próxima lista porque cada vez que traemos a alguien nuevo juega a un gran nivel", dijo el seleccionador que elogió a los jóvenes. "Gavi no sólo no desentona, al revés, destaca. Jeremy Pino, madre mía o Pablo Fornals. Estoy muy orgulloso de ellos", concluyó Luis Enrique.