Cambios para la reacción

Madrid, 11 oct (EFE).- En el deporte de élite, la victoria no debe significar complacencia y justo eso es lo que no quiere Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, que realizará cambios en su once titular de cara al partido de este martes contra Irlanda del Norte (20:45 horas CET) que, en caso de ganar, puede dejar encarrilada la clasificación.



España volverá a jugar en Sevilla, en el estadio de La Cartuja, donde el pasado viernes sufrió más de la cuenta para vencer a Eslovaquia (3-2) en un partido en el que se vio hasta dos veces abajo en el marcador y en el que no se certificó la remontada hasta el minuto 87, con un tanto de penalti de Juan Miranda.



Fue el futbolista sevillano quien, precisamente, erró en los dos tantos eslovacos. Primero con un mal pase horizontal en salida de balón y más tarde con un mal despeje, al medio, en un centro lateral. Se repuso, con su familia y amigos en la grada, pero su actuación, junto al gran nivel de laterales izquierdos con los que cuenta Luis de la Fuente apuntan a que perderá la titularidad contra Irlanda del Norte.



Sergio Gómez, quien actúa en dicha demarcación en el Anderlecht belga pero que fue el mejor del encuentro con un gol y una asistencia jugando más adelantado, el primer tiempo en el costado izquierdo y el segundo por el derecho, apunta a repetir en una de las bandas, por lo que Miguel Gutiérrez podría hacer su debut con España sub-21.



Un compañero suyo en el Real Madrid, Antonio Blanco, también podría ser de la partida. A pesar de que se incorporó a última hora, este mismo sábado, a la concentración tras la lesión muscular de Francho Serrano, el técnico riojano le conoce bien del parón de septiembre y fue su figura, la de un centrocampista posicional defensivo, la que echó de menos en el centro del campo España contra Eslovaquia.



Esto haría que Vencedor pudiese construir el juego con más libertad, en la versión en la que destacó en el partido inaugural de la clasificación contra Rusia (4-1). En punta de ataque, Fer Niño, con quien tanto Luis de la Fuente como su segundo durante esta concentración, David Gordo, compartieron una extensa charla durante el entrenamiento del sábado, podría ocupar el lugar de Abel Ruiz.



En el centro de la defensa habrá un cambio obligado. Hugo Guillamón está sancionado por acumulación de tarjetas (tres en tres partidos) y Víctor Chust, quien ya debutó contra Eslovaquia, apunta a ser la pareja de Alejandro Francés. El del Cádiz, que puede jugar en ambos perfiles como central, comentó en una entrevista con EFE la sufrida victoria frente a Eslovaquia.



?Es normal que Luis estuviese un poco enfadado, pero siempre nos apoya. Creo que es algo normal porque hay muchos compañeros nuevos y poco tiempo de trabajo. También es normal tener un partido malo, pero lo importante es que sacamos los tres puntos?, dijo a EFE.



Siguiendo en la línea defensiva, Víctor Gómez podría dejar su puesto a Sergio Carreira, el otro lateral derecho de la convocatoria y que fue titular en los dos primeros partidos de clasificación. En portería, Joan García, de quien se manejan buenos informes en el cuerpo técnico, podría estrenarse en lugar de Agirrezabala.



Cambios en un once titular esperando una reacción. Luis de la Fuente siempre advierte de que para jugar hay que, al menos, ?acercarse a la excelencia? y a pesar de ser líderes del Grupo con nueve puntos de nueve posibles, prepara piernas nuevas en busca del 12 de 12 que supondría media clasificación para el Europeo que se disputará en 2023 en Georgia y Rumanía.`



Enfrente tendrá a una Irlanda del Norte que es última del Grupo C con tan solo una victoria, precisamente frente a Eslovaquia, y que empezó con un tropiezo importante tras caer goleada por 4-1 frente a Malta.



- Alineaciones probables



España: Joan García; Carreria, Francés, Chust, Miguel Gutiérrez; Antonio Blanco, Turrientes, Vencedor; Nico Williams, Sergio Gómez; y Fer Niño.



Irlanda del Norte: Webber; Hume, Donnelly, Balmer, McClelland; Galbraith, McCalmont, Scott; Conn-Clarke, Waide, y Lane.



Árbitro: Vitaly Romanov (Ucrania)



Estadio: Estadio de la Cartuja (Sevilla).



Hora: 20:45 horas CET.



Óscar Maya Belchí