1-2. Davitashvili premia a Georgia

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- Una diana de Zuriko Davitashvili, centrocampista del Arsenal Tula, dio a Georgia la victoria en Pristina ante Kosovo (1-2), el primer triunfo del conjunto que dirige el francés Willy Sagnol en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022.



Davitashvili decidió un encuentro en el que ambos equipos luchaban por evitar la última plaza del grupo B -sin opciones de estar ni siquiera por la repesca, con Suecia, España y Grecia muy lejos- y en el que cuadro kosovar buscó con más intención la portería rival, pero su falta de eficacia en el remate ente Loria acabó por condenarle.



Los georgianos, que recibirán en el próximo encuentro a Suecia con la misión de dar la sorpresa para alcanzar dicho objetivo, estuvieron más acertados y supieron contener a los kosovares cuando estos equilibraron el marcador.



La superioridad en las áreas de Georgia fue definitiva. Tornike Okriashvili, a los 11 minutos, comenzó a fraguar la victoria y la confirmó a ocho del final Davitashvili. Entre medias, justo al borde del descanso, Vedat Muriqi, de penalti, había devuelto la igualdad en el marcador para Kosovo.



El empate animó al conjunto balcánico en busca de la portería de Loria para repetir el triunfo que había logrado en Batumi. No encontró, no obstante, el camino. Su técnico, el suizo Bernard Challandes, buscó soluciones con los cambios, pero no lo consiguió. Al contrario, Georgia acabó por dar el golpe definitivo para eludir por ahora el farolillo rojo.



- Ficha técnica:



1 - Kosovo: Muric, Vojvoda, Rrahmani, Fazliji, Aliti (Selmani, m.86), Halimi (Loshaj, m.74), Dresevic, Celina (Muslija, m.86), Rashani (Kastrati, m.59), Muriqi y Rashica (Bytyqi, m.73).



2 - Georgia: Loria, Kakabadze, Kashia, Dvali, Giorbelidze (Azarov, m.80), Kvekveskiri, Gvilia, Kvaratskhelia (Davitashvili, m.72), Okriashvili, Tsitaishvili (Chabradze, m.72) y Lobzhanidze (Mamuchashvili, m.90).



Goles: 0-1, M.11: Tornike Okriashvili. 1-1, M.45: Vedat Muriqi, de penalti. 1-2, M.82: Zuriko Davitashvili



Árbitro: Pawel Raczkowski (POL). Amonestó a Dresevic (m.19), Rashani (m.32), Giorbelidze (m.32), Okriashvili (48+), Chabradze (m.88), Rrahmani (m.93) y Kastrati (m.94).



Incidencias: Partido del grupo B disputado en el estadio Fadil Vokrri, de Pristina.