No se aclaran con Acuña

La Selección Argentina de fútbol volvió a los entrenamientos, tras la victoria por 3-0 ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar, con la mente puesta en Perú.

El partido contra la Blanquirroja será este jueves a las 20.30 hora local (22.30 GMT), en el estadio Monumental de River Plate.

Los jugadores realizaron hoy ejercicios regenerativos, aunque la mirada sigue puesta en la evolución del defensor del Sevilla Marcos Acuña que no terminó el partido del jueves ante Paraguay y el domingo no fue convocado y fue reemplazado del once inicial por Nicolás Tagliafico, del Ajax.

El entrenamiento de esta tarde se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Luego de enfrentar a Perú, la Albiceleste se verá las caras con Uruguay el 11 de noviembre próximo por la décimo tercera fecha, y todavía queda por definirse cuándo se jugará el choque ante Brasil que fue suspendido.

Con un encuentro menos, Brasil y Argentina encabezan las eliminatorias sudamericanas con 28 y 22 puntos. Les siguen Ecuador (16), Uruguay (16), Colombia (15), Paraguay (12), Perú (11), Chile (10), Bolivia (9) y Venezuela (7).