Acuña tranquiliza a Lopetegui; Montiel apunta al once

Con dudas en su alineación titular, Argentina volvió a entrenarse este martes para el partido del jueves contra Perú en el que buscará seguir invicto tras 24 partidos sin una derrota.

Luego de la victoria por 3-0 contra Uruguay, la Albiceleste volverá a jugar en la duodécima jornada de las eliminatorias a Catar en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires a las 20.30 hora local (GMT 22.30).

Los laterales son la mayor duda de Scaloni para formar el equipo inicialista por la sobrecarga muscular con la que todavía se encuentra el defensor del Sevilla Marcos Acuña. El seleccionador argentino no lo forzará si no está bien, pero simplemente que se sepa que la lesión no es grave y que incluso podría llegar al partido tranquiliza a un Lopetegui que podría contar con él para el domingo, aunque por lógica no debería hacerlo tras dos semanas fuera y sólo 24 horas en España.

En el lateral derecho Gonzalo Montiel, también del Sevilla, tiene posibilidades de entrar por Nahuel Molina, que hasta el momento participó en dos partidos previos.

En el mediocampo Scaloni todavía no ha decidido si mantendrá a Leandro Paredes y Giovani Lo Celso o jugarán Guido Rodríguez y 'el Papu' Gómez.

La más probable alineación de Argentina se perfila con Emiliano Martínez; Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi; Tagliafico, Rodrigo De Paul, Paredes, Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez, y Di María.

Brasil y Argentina encabeza invictas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 con 28 y 22 puntos, respectivamente.

Les siguen Ecuador (16), Uruguay (16), Colombia (15), Paraguay (12), Perú (11), Chile (10), Bolivia (9) y Venezuela (7).