El argentino Martín Benítez se irá del Sao Paulo, si no juega, dice su agente

Sao Paulo, 13 oct (EFE).- El mediapunta argentino Martín Benítez, cedido por Independiente, abandonará el Sao Paulo brasileño, si no es utilizado por el técnico Hernán Crespo, según advirtió el agente del futbolista, Adrián Castellanos.

"Respetamos al míster (Crespo) y tenemos una buena relación con él, tanto yo como Martín (Benítez), pero tenemos que ser realistas: no hay forma de que se quede, si no es utilizado", dijo Castellanos en declaraciones al portal deportivo del grupo Globo.

Benítez, de 27 años, está cedido en el Tricolor de Morumbí hasta diciembre de este año, con una opción de compra que se antoja difícil que el club paulista ejerza debido a sus graves problemas económicos.

Su representante se quejó además de la posición en la que juega a las órdenes de Crespo, quien le exige que se afane en tareas defensivas.

"Cuando lo pone, quiere que haga una función de 5, de marcar, y sabemos que Benítez es un jugador talentoso, de armar jugadas. Si es para eso, no tiene sentido que se quede en el Sao Paulo", insistió.

Benítez ha perdido espacio en el once de Crespo en esta segunda parte de la temporada, en la que el Sao Paulo, uno de los clubes históricos y con más tradición del Campeonato Brasileño, lucha para no descender de categoría.

Pese a todo, según el portal "ge", el Sao Paulo ya ha iniciado conversaciones con Independiente para extender la cesión del creativo argentino un año más.

De hecho, Castellanos asegura que la prioridad de Benítez sigue siendo el Sao Paulo, aunque al mismo tiempo afirmó que hay otros varios clubes brasileños interesados en sus servicios y que, según él, estarían dispuestos a utilizarlo como mediapunta.

Asimismo, rechazó que el jugador esté en baja forma: "Benítez siempre ha estado bien físicamente (...) Él no juega porque el míster lo saca del partido".

"Puede jugar bien o mal, pero no quiero que la afición piense que no puede actuar por 90 minutos. Está bien, más delgado y con totales condiciones. Como dije, respetamos la decisión de Crespo, es una excelente persona, pero si no es para jugar en su posición, no se queda", concluyó.