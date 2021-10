Leyendas reciben su ?DNI? de renacida asociación conjurada para cuidarlos

Cerca de treinta jugadores que han jugado con la selección española recibieron su 'DNI' como internacionales, una camiseta de España y un diploma con el número que ocupan en la relación de internacionales según la fecha en la que debutaron, una iniciativa de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales que, renacida como 'Leyendas España', se ha propuesto cuidar a los 832 que han pasado por la absoluta desde 1920.



El acto celebrado este jueves en un hotel de Valencia es el primero de los que tendrán lugar en varias ciudades españoles para favorecer el reencuentro entre estos jugadores.



Durante la ceremonia se les ha hecho entrega del reconocimiento, que se enviará también a las familias de los internacionales fallecidos para hacerles partícipes de esta nueva etapa.



El primero en recibir el 'pack' fue el histórico Vicente Guillot, que lleva el dorsal 298 y se estrenó como internacional en 1962. También lo hicieron jugadores en activo como Paco Alcácer o Dani Parejo. El último en hacerlo fue Carlos Soler, que, como el resto, posó con su nuevo DNI, que en su caso lleva el número 829.



Aunque la mayoría son nacidos en la Comunidad Valenciana, a la cita también acudieron muchos que viven en ella sin haber nacido allí como José Manuel Ochotorena, César Sánchez o Curro Torres, entre otros.



Fernando Giner, que jugó once partidos con la selección, es el presidente de la asociación y el impulsor de esta nueva etapa. Les recordó que ese número es único "y para toda la vida".



En su discurso, criticó que los jugadores sean usados como "material de usar y tirar" por parte de la sociedad. "Después de haber exprimido al individuo, de haberle sacado todo su jugo, se le condena al olvido, en muchos casos se le humilla y abandona y sólo con el motivo de eso que dicen de "con el dinero que ha ganado"", afeó Giner.



"Es una canallada y esta asociación no lo va a permitir. Después de haber hecho disfrutar a miles de personas, de haber generado miles de euros (antes pesetas), de haber sacado adelante una familia y de haber tratado de incorporarse a la sociedad, hay jugadores que se encuentran en una situación delicada. Vamos a estar detrás y no vamos a dejar que ninguno tenga necesidades básicas para su vida", apuntó.



Apoyado en un video explicativo, Giner señaló que la asociación organizará actividades (incluidos partidos de exhibición) para que los jugadores reciban el "reconocimiento social" que merecen y también se involucren con sectores desfavorecidos, pero también para recaudar dinero para sus compañeros que lo necesiten.



Giner destacó la independencia de la asociación y agradeció que tanto Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española, como el actual mandatario, Luis Rubiales, nunca les hayan "recriminado nada" y sólo ayuden con medios para que salgan adelante.



El acto fue presentado por Pablo García Cuervo, director de comunicación de la Federación Española, que destacó que la Comunidad Valenciana es la autonomía que más jugadores aporta en los últimos años a la selección.



El encuentro arrancó con una mesa redonda en la que los periodistas Alfonso Gil, Paco Lloret y Fermín Rodríguez repasaron sus vivencias con las selección, tanto personales como profesionales.



"Casi siempre ha habido cuatro clubes en Primera y eso genera un efecto cascada. Se abre el abanico y se compite a más nivel", apuntó Gil, que explicó que su primer gran momento fue vivir los partidos de la selección en el Mundial 82 en Mestalla.



"No se dio el resultado que nos hubiera gustado, pero para la ciudad fue importantísimo, igual que en Elche o Alicante, aunque España no jugara allí porque no sólo es lo que han aportado los jugadores valencianos sino que ha habido un buen caldo de cultivo para que hubiera resultados importantes", señaló.



Lloret recordó que Mestalla se estrenó como sede de España en 1925 en un duelo contra Italia y destacó las buenas instalaciones que existen para la formación de jugadores. "La ciudad deportiva de Paterna tiene ya casi cuarenta ahora el Villarreal tiene muy buenas instalaciones y vocación de trabajarlas y creo que el Elche se va a incorporar", dijo.



Rodríguez recordó cómo fue la cobertura del Mundial de Sudáfrica y cómo tras el "angustioso" debut la selección hizo "historia" y regaló alegrías. "Cuando la Comunitat Valenciana está fuerte, tanto de talento autóctono como con sus equipos, la selección está fuerte", señaló.



El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de la española, Salvador Gomar, fue el encargado de cerrar el acto y aseguró que planes como éste, que pueden parecer inicialmente una "locura", son ahora "una realidad" y agradeció el empuje de Giner pero también la entrega de las jugadores.



"Habéis dado una imagen y un prestigio que no se os va a pagar nunca en la vida", dijo a los internacionales.