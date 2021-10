Klopp critica al Newcastle: "Es como la Superliga, pero solo para un club"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, criticó la compraventa del Newcastle United por parte de un fondo saudí y dijo que es como la Superliga pero para un club.

"No quiero hablar demasiado de ello, pero no puede haber dos opiniones sobre las preocupaciones sobre los derechos humanos en Arabia Saudí. No hay cuestión sobre esto. ¿Por qué se ha permitido pese a todas las dudas? No te puedo decir. Debería explicarlo otra gente", dijo Klopp a Sky.

"Si hablamos solo sobre fútbol, a largo plazo van a ser una superpotencia. Es el tercer club que conozco que pertenece a un país y a una de las familias más ricas del mundo (en referencia a PSG y Manchester City). Esto les abre muchísimas posibilidades. Con la Superliga, todo el mundo se puso en contra. Esto es básicamente como la Superliga, pero solo para un club. El Newcastle se ha garantizado un papel dominante en el mundo para los próximos 20 o 30 años", añadió el técnicol alemán.