Vieira no confía en una venta del Arsenal

Londres, 16 oct (EFE).- Patrick Vieira, entrenador del Crystal Palace, no confía en una compra del Arsenal por parte del empresario sueco Daniel Ek ya que el club no está en venta.



Vieira, que es una de las leyendas del Arsenal de 'Los Invencibles', apoyó, junto a Thierry Henry y Dennis Bergkamp, la compra de Ek hace unos meses, basándose en la situación que vivía el Arsenal, pero matizó esta semana que ahora está en una posición diferente y que no puede hablar como si solo fuera exjugador del Arsenal.



Ek, multimillonario sueco dueño de Spotify, sonó como posible comprador del Arsenal debido a la mala situación que atravesaba el Arsenal, sin clasificarse para Europa este temporada, y tras lo molesta que quedó la afición con la entrada y salida en la Superliga como club fundador. Sin embargo, los Kroenke, dueños del club, fueron tajantes y declararon que no estaba en venta.



"En aquel momento, veías la situación y parecía claro que los Kroenke no quería vender. En ese momento creo que todo se acabó. No puedes comprar un club de fútbol si no está en venta", dijo Vieira en rueda de prensa"