Chirivella se asienta en Francia; Bernat y Castillejo, salen del infierno

Madrid, 17 oct (EFE).- La temporada de Pedro Chirivella en el Nantes no pasa desapercibida en Francia, donde acapara elogios después de un inicio en el que ha demostrado haber alcanzado su punto de madurez con 24 años. Esta jornada, aglutinó casi todos el protagonismo de los españoles en Europa, donde otros dos nombres, Samu Castillejo y Juan Bernat, abandonaron el infierno.



Hace un par de semanas, Chirivella fue incluido en el mejor once de la jornada tras completar un partidazo frente al Brest que coronó con un gran tanto. Este fin de semana, volvió a brillar con su equipo. Fue de los mejores frente al Girondins y regaló otro punto al Nantes tras marcar su segundo tanto del curso tras firmar un gran disparo desde el centro del área.



Formado en la cantera Valencia y acunado en los brazos de Jürgen Klopp en el Liverpool, Chirivella es el clásico jugador joven que sale de su casa desde muy temprana edad.



Con 19 años, jugó cedido por el conjunto inglés en el Go Ahead Eagles. Con 20, en el Willem II; con 21, en el Extremadura; con 22, volvió al Liverpool, pero apenas jugó seis partidos; con 23, la temporada pasada, firmó por el Nantes. En el club francés, definitivamente, ha explotado y es uno de los líderes de su equipo y goza de prestigio en la Ligue 1 como uno de los mediocentros más prometedores de la competición.



Pero Chirivella no fue el único que triunfó este fin de semana. Otros dos nombres, acapararon focos. El primero, Juan Bernat, que reapareció más de un año después de lesionarse de gravedad en una rodilla. Su último encuentro en el París Saint-Germain lo disputó el 16 de septiembre de 2020 ante el Metz y este viernes el cuadro galo disfrutó de nuevo a su lateral izquierdo. Bernat, frente al Angers, saltó al campo en el minuto 63 para sustituir a Diallo.



Después, al finalizar el partido, se mostró muy satisfecho por volver a jugar: "Contento. Estaba muy feliz de estar de vuelta en el campo, de jugar al fútbol, de hacer lo que más amo. Me siento muy feliz. Es un día muy importante para mí, porque ha sido un viaje muy, muy largo, más de un año", afirmó.



Y en Italia, otro nombre que ha sufrido en los últimos tiempos, volvió a sonreír. Samu Castillejo, en el Milan, sólo había disputado un minuto esta temporada. Después de un año agitado en el que estuvo a punto de salir del club rumbo al Getafe o al CSKA Moscú, tuvo que cerrar su cuenta de Twitter a causa de los insultos que recibió de sus aficionados.



Ante el Hellas Verona, inició el choque junto a los suplentes, pero después sería decisivo en la victoria de su equipo. Con 0-2 en contra al descanso, Stefano Piolo sacó al terreno de juego al centrocampista español tras el descanso. Entonces, al ritmo de Castillejo, el Milan comenzó a carburar hasta remontar y ganar 3-2. Después del partido, entre lágrimas, explotó: "Ayer no me quería ni mi madre, ahora disfruto en mi casa. Estar en el banquillo no fue fácil, pude haber abandonado Italia en verano, pero esta camiseta significa mucho", dijo.



Tampoco debe pasar desapercibido Carlitos López, que este fin de semana explotó en Grecia con un triplete. Su equipo superó 4-1 al Ionikos con tres tantos del delantero español, que encabeza la lista de máximos goleadores. En total, suma siete, dos más que su más inmediato perseguidor, el neerlandés Tom van Weert.



En Rumanía, Jefte sigue las huellas de Carlitos López y no deja de acumular goles en las filas del Farul Constanta. Desde el punto de penalti, hizo el noveno esta temporada. Aunque no sirvió para dar puntos a su equipo, que perdió 2-1 frente al Arges, sí tuvo valor para asentarse en lo más alto de la clasificación de los máximos anotadores.



En Inglaterra, Kiko Femenía sufrió la goleada del Liverpool. Su equipo, el Watford, perdió 0-5. Fue titular en el lateral derecho y sustituido a los 56 minutos por Ngakia. Enfrente, Adrián San Miguel no contó para Jürgen Klopp y Thiago Alcántara continúa apartado por una lesión muscular.



Diego Llorente y Rodrigo Moreno fueron titulares en el Leeds de Marcelo Bielsa, que se enfrentó al Southampton de Oriol Romeu, que disputó los 90 minutos y dirigió el juego de su equipo hacia la victoria (1-0).



El Brighton de Marc Cucurella perdió impulso tras empatar 0-0 en su visita al Norwich con el ex del Getafe en el once titular. Fue sustituido a los 66 minutos y vio una cartulina amarilla. Su compañero, Robert Sánchez, consiguió dejar la portería a cero.



Pep Guardiola celebró una victoria del Manchester City, que ganó 2-0 al Burnley con Aymeric Laporte en el centro de la defensa y Rodri Hernández a los mandos en el medio del campo. Ferrán Torres, lesionado con España, no fue citado.



En el otro equipo de la ciudad, el Manchester United, David de Gea sufrió un mal día. Encajó cuatro goles frente al Leicester (4-2) de Ayoze Pérez, que disputó los últimos 20 minutos. Juan Mata, vio el encuentro desde el banquillo.



Con Jonny Otto y Bueno lesionados, sólo Adama Traoré gozó de minutos en el Wolves. Salió de inicio ante el Aston Villa y celebró una trabajada victoria (2-3).



No pudieron decir lo mismo los españoles del Brentford, derrotados por el Chelsea 0-1. Sergi Canos y David Raya fueron titulares y Álvaro Fernández fue suplente y sin minutos. En el cuadro londinense, César Azpilicueta jugó casi todo el partido, mientras que Marcos Alonso, Kepa Arrizabalaga y Saúl Ñíguez, no salieron del banquillo.



Sí jugó, y el partido completo, Pablo Fornals, que ocupó un hueco en el centro del campo del West Ham. Sumó una victoria (0-1) que acerca a su equipo a los puestos europeos.



En Alemania, sólo un jugador fue titular en su equipo: Jorge Meré. Lo hizo en el Colonia, que fue derrotado 5-0 por el Hoffenheim; en el Leipzig, fueron suplentes y sin minutos Novoa Ramos y Martínez, mientras que Angeliño Tasende, también del Leipzig, saltó al terreno de juego al final del duelo ante el Friburgo; por lesión, se perdieron la jornada Dani Olmo (Leipzig) y Mateu Morey (Borussia Dortmund).



En Italia, aparte de Samu Castillejo, también gozaron de protagonismo otros españoles, aunque también en el Milan Brahim Díaz no fuera convocado por enfermedad. En el Spezia, Salvador Ferrer disputó todo el encuentro ante el Salernitana y se llevó la victoria (2-1).



El Lazio volvió a ganar con tres españoles sobre el campo (Pedro Rodríguez, Patric Gabarrón y Pepe Reina) y dos en el banquillo (Luis Alberto y Raúl Moro). Luis Alberto jugó la última media hora y asistió a Milinkovic-Savic en el tercero de su equipo al Inter (3-1). También tuvo minutos Gerard Deulofeu. Exactamente 86, los que jugó en el Udinese, que empató en su estadio 1-1 frente al Bolonia.



En Francia, Ander Herrera recuperó la titularidad contra el Angers y fue sustituido en la segunda parte por el alemán Julian Draxler; Oriol Busquets no salió del banquillo del Clermont y Césc Fábregas no fue citado en el Mónaco por lesión.



En Bélgica, Sergio Gómez marcó de penalti uno de los dos tantos del Anderlecht, que empató 2-2 ante el St. Truiden. Acumula un par de dianas este curso.



En Chipre, Abraham González se estrenó esta temporada y marcó uno de los tantos del AEK Larnaca, que ganó 3-0 al Paeek.



En Finlandia, Juan Esnáider participó en la victoria de su equipo, el KTP, sobre el Honka. Se estrenó en la Veikkausliiga tras marcar uno de los dos tantos del cuadro nórdico, que ganó 2-0.



En Polonia, Ivi López marcó su sexto tanto del curso y es el segundo máximo goleador en Liga a uno de distancia del sueco Ishak (Lech). Este fin de semana hizo uno con el Rakow, que ganó 1-2 al Slask.



Y en Portugal, aunque no hubo jornada de Liga, sí hubo eliminatoria de la tercera ronda de la Copa. En ella, Iván Jaime marcó uno de los tantos del Famalicao, que superó 0-4 al Académica y Toni Martínez se unió a la fiesta del Oporto con un tanto al Sintrense (0-5).