Gary Neville acusa a los jugadores del United de comportarse como "bebés"

Londres, 19 oct (EFE).- Gary Neville acusó a los jugadores del Manchester United de ser "flojos" y de comportarse como "bebés", después de que el equipo perdiera 4-2 el pasado fin de semana contra el Leicester City.



El que fue jugador de los 'Diablos Rojos' habló en Sky Sports sobre la situación del equipo y criticó a Ole Gunnar Solskjaer por sus decisiones ante el Leicester, como la de alinear a un Harry Maguire sin ritmo.



"No estuvo a la altura. Ponerle de titular fue quizás por un ataque de pánico de no tenerle ni a él ni a Varane, pero, ¿por qué no le quita al descanso? Ese fue el mayor error", dijo Neville.



"Son muy flojos y es un equipo horrible para ver cuando están con esa actitud. Dejan espacios por todos lados, no presionan bien, van andando por el campo, especialmente los de arriba y lo peor es que se deben pensar que son mejores de lo que son", añadió.



"Este equipo es paupérrimo cuando tiene que reaccionar a goles. Son como bebés después de conceder un gol", añadió.



El United, que ha caído de puestos de Champions League esta jornada, recibirá el miércoles al Atalanta en la Liga de Campeones.