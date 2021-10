El paraguayo Sánchez dice que le costó adaptarse a jugar en el estadio Azteca

Ciudad de México, 22 oct (EFE).- El paraguayo Richard Sánchez dijo este viernes que en sus primeros partidos con el América mexicano le costó adaptarse a jugar en el estadio Azteca, escenario que fue dos veces sede de la final de la Copa del Mundo en 1970 y 1986, y es la casa de su equipo.



"Personalmente me costó adaptarme al estadio, por la altura. Me adapté rápido en donde entrenábamos, luego cuando venía a jugar acá me costó un poco. Pienso que para los rivales es lo mismo, pesa mucho", explicó en rueda de prensa el centrocampista.



Sánchez, quien jugó la pasada Copa América con Paraguay, fichó por las Águilas del América en 2019 procedente del Olimpia de su país.



En total, el nacido en Asunción ha participado en 76 duelos con el América, en los que ha anotado ocho goles y repartido 15 asistencias.



El sudamericano se ha vuelto un fijo en el medio campo del América del entrenador argentino Santiago Solari, que lidera el torneo Apertura 2021 y el próximo jueves jugará la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Monterrey.



"En este momento me siento muy bien por el apoyo del técnico, estoy en una etapa en la que estoy maduro. Sé lo que quiero, tengo la confianza de mi equipo, en la selección me va bien también, crezco en lo futbolístico, estoy en un buen momento", expresó el jugador de 25 años.



El sábado, las Águilas, con Sánchez en el cuadro buscarán confirmarse como el primer equipo clasificado a los cuartos de final del Apertura en caso de vencer o empatar ante los Tigres UANL en la decimoquinta jornada.



"Tigres es un gran rival, están en la tercera posición de la tabla. Nosotros tratamos de hacer lo necesario para hacer puntos y seguir en la cima. Va a ser un partido lindo para demostrar para qué estamos", añadió el paraguayo.



Sánchez aceptó un ventaja que juega a favor de los felinos es que sean dirigidos por Miguel Herrera, quien estuvo al frente del América hasta el pasado diciembre.



"Herrera nos manejó un buen tiempo, nos conoce a la mayoría. En la semana seguro trabajó para marcarnos porque nos conoce, pero nosotros tenemos lo nuestro y entrenamos en la semana de la mejor manera", finalizó.