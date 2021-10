La APDM apoya que la UNESCO declare al fútbol bien de interés social

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha suscrito un acuerdo de colaboración para apoyar la iniciativa de Jorge Carretero, exdirectivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para que el fútbol sea declarado bien de interés social para la humanidad.

La petición de Carretero, que cuenta con el respaldo de otros organismos como la Asociación de Futbolistas Españoles(AFE), se basa en el papel del fútbol y la parte humana que rodea a este deporte, "con unos valores que se expanden y llegan a la gente", según ha apreciado durante sus 18 años como directivo.



"La ONU tiene 196 países asociados y la FIFA 211. Yo no he visto nunca nada que sea capaz de integrar a personas de distintas razas y credos. Dejas un balón en la calle e inmediatamente aparecen unos niños que no se conocen de nada, dicen gol y se abrazan. Por eso tomé esta decisión. Qué otra cosa existe en la sociedad que sea tan integradora como para parar una guerra", señaló Carretero, que preside la plataforma FutbolJobs.



Para promocionar la iniciativa la APDM anunció que ha elaborado un vídeo, que cuenta con la participación, entre otros, del entrenador y exjugador José Miguel González "Míchel", para quien "el fútbol merece una oportunidad así porque es una parte integradora de la sociedad y estaría muy bien que se reconociera de esta manera".



"Es justo que al fútbol se le reconozca todo lo que ha aportado a la sociedad. Y necesario. No solo cuenta con su parte deportiva, sino con la integradora y solidaria", indicó.



También el presidente de la APDM, José Damián González, destacó "la importancia que tiene para el periodismo especializado en información deportiva respaldar esta iniciativa".



"El fútbol ha sido el compañero de viaje de muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida. Si hay una profesión capaz de valorar su importancia y su trascendencia es la nuestra", apuntó.