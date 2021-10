Gio Simeone se sienta a la mesa de Sívori, Angelillo o Diego Milito

Roma, 26 oct (EFE).- El póquer firmado por el argentino Giovanni Simeone ante el Lazio en la última jornada de la Serie A le convirtió en el delantero de moda en Italia, donde recibe una lluvia de elogios, después de unirse a sus compatriotas Omar Sívori, Diego Milito o Antonio Angelillo en el reducido grupo de jugadores de su país capaces de marcar cuatro goles en un partido de la liga italiana.



En la más que centenaria historia de la Serie A, nueve argentinos firmaron un póquer: Sívori, Milito, Angelillo, Mauro Icardi, Enrique Guaita, Attilio Demaría, Juan Carlos Verdeal, Mario Boyé y, desde el pasado domingo, Giovanni Simeone.



El exdelantero del River Plate, hijo del técnico del Atlético Madrid, Diego Pablo Simeone, nunca había marcado tantos goles en un solo partido y su anterior récord era de tres dianas, endosadas al Nápoles en 2018, cuando llevaba la camiseta del Fiorentina. También en ese caso el técnico del rival del Cholito era Maurizio Sarri.



Curiosamente, hundió a un Lazio que forma parte de la historia futbolística de su padre Diego Pablo, quien jugó en el club romano de 1999 a 2003 y que sigue siendo muy amado por la hinchada "lacial".



TERCERO EN LA TABLA DE MÁXIMOS ARTILLEROS



Gio Simeone, que reconoció al acabar el partido que esa mañana había soñado con vivir una tarde histórica y con marcar "dos o tres goles", lleva ya seis dianas y dos asistencias en la presente temporada de la Serie A.



Es actualmente tercero en la tabla de máximos artilleros del campeonato italiano, a un gol del bosnio Edin Dzeko, del Inter de Milán, y a dos del italiano Ciro Immobile, del Lazio.



En tan solo nueve jornadas, ya igualó su registro goleador del año pasado, cuando jugaba en el Cagliari. Los números dicen que puede apuntar a su récord de goles en la Serie A, que es de catorce, anotados en la temporada 2017-2018 con el Fiorentina.



Ya fue capaz de meter doce dianas en dos ocasiones, en la campaña 2016-2017, con el Génova, y en la 2019-2020, con el Cagliari.



PRIMER PÓQUER EN LAS CINCO GRANDES LIGAS EUROPEAS



En las cinco grandes ligas europeas, la Premier League inglesa, la Liga española, la Serie A italiana, la Ligue 1 francesa y la Bundesliga alemana, ningún jugador había logrado marcar un póquer en la presente temporada.



El último capaz de lograr una hazaña de este tipo fue el noruego Erling Braut Haaland, delantero del Borussia Dortmund, quien anotó cuatro goles en un partido contra el Hertha Berlín del 21 de noviembre de 2020.



En la Serie A, una liga mucho más defensiva con respecto a la Bundesliga, no se registró ningún póquer tampoco en la última temporada.



Fue el colombiano Duván Zapata, delantero del Atalanta, el último en lograrlo. Lo hizo en un Frosinone-Atalana 0-5 del 20 de enero de 2019.



LA MEDITACIÓN, ALIADA DEL CHOLITO



Además de ser celebrado por sus entrenadores por su compromiso a la hora de entrenarse físicamente, Gio Simeone practica habitualmente meditación, algo que, reconoció, le ayuda a conocerse mejor a sí mismo y a entender sus emociones.



"Hago meditación porque me hace bien, soy curioso y me gusta conocerme a mí mismo. Hoy (por el domingo) estaba muy nervioso, empecé a trabajar en esta emoción y al final me sentí bien", afirmó al acabar el partido de Verona.



La preparación mental, además de la física, está tomando un papel cada vez más importante en el deporte de elite, pues las presiones, en un mundo cada vez más digitalizado, se van multiplicando.



No es sorpresa que atletas de elite como la gimnasta estadounidense Simone Biles, la tenista japonesa Naomi Osaka o la nadadora italiana Federica Pellegrini reconocieran sus problemas a la hora de gestionarla.



LA DEFENSA DEL PLANETA, INTERÉS EXTRAFUTBOLÍSTICO DE GIO



A sus 26 años, Gio Simeone ha alcanzado plena madurez y en las últimas semanas también destacó por su implicación en la defensa del medioambiente.



En particular, el Cholito apoyó recientemente la campaña para salvar el Mar Menor, una albufera situada en la Región de Murcia (España), en la que se han registrado casos cada vez más frecuentes de mortandad de fauna marina a causa de un proceso de autrofización de la laguna.



Andrea Montolivo