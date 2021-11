Cristiano: "Un día dirán que somos perfectos y otro que somos una mierda"

Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, restó importancia a las críticas que ha recibido su equipo y dijo que sabe que un día les dirán que son "perfectos" y al siguiente que son "una mierda".



El luso marcó el pasado sábado un tanto y dio una asistencia contra el Tottenham Hotspur, en una victoria (0-3) que mantuvo a Ole Gunnar Solskjaer como técnico del equipo y que le quita presión tras la derrota contra el Liverpool por 0-5.



"El equipo estaba bajo mucha presión, un poco triste, pero sabíamos que podíamos responder bien. Jugamos bien y tuvimos un buen inicio", dijo Cristiano en una entrevista con Sky Sports.



"Mi trabajo es ayudar al equipo con mi experiencia, mis goles y mis asistencias, así que estoy encantado de haber ayudado. No me importa (lo que digan los críticos) porque he jugado 18 años como profesional, así que sé que un día la gente dirá que somos perfectos y al día siguiente dirán que somos una mierda", apuntó Cristiano.



"Sé que tenemos que lidiar con ello, pero siempre es mejor cuando la gente dice cosas buenas de nosotros y está contenta", añadió.