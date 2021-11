Argentino Montoya dice que Cruz Azul no es favorito para el título en México

Ciudad de México, 5 nov (EFE).- El argentino Walter Montoya, centrocampista del Cruz Azul, descartó este viernes que su equipo sea el favorito para ganar el título del torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano y con ello lograr el bicampeonato.



"Nosotros no somos favoritos, tampoco lo fuimos el torneo pasado que fuimos campeones. Los favoritos son otros que están bien como el América. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, debemos competir en todo sentido y estar en lo más alto", dijo en rueda de prensa.



Tras romper una sequía de más de 23 años sin un trofeo de Liga en mayo y terminar con los supuestos fantasmas que los hacían fallar en los momentos importantes, los Azules están en el séptimo lugar de la clasificación del Apertura y cerca de verse obligados a jugar la repesca.



Además, cuentan con una marca de cinco victorias, ocho empates y tres derrotas y en sus últimos cinco partidos sólo han ganado una vez por una caída y tres duelos igualados.



Si el Cruz Azul pretende entrar de forma directa a los cuartos de final deberá vencer este domingo a los Pumas UNAM en la última jornada de la fase regular y esperar otros resultados que lo posicionen entre los cuatro mejores clasificados, y no del quinto al duodécimo puesto que jugarán la repesca.



"Nosotros pensamos en el partido del domingo porque es importante, es una final que tenemos que ganar sí o sí. Después dependerá de otros resultados y el destino dirá si tenemos que jugar repesca", añadió el futbolista de 28 años.



Montoya declaró que la plantilla de 'La Máquina' se debe disfrutar este torneo ya que jugadores como él o Orbelín Pineda terminan contrato en diciembre y no se sabe si volverán a estar juntos.



"Lo que sigue en el Apertura lo haremos no solo por la institución o afición, sino también por el grupo. Hay una calidad humana y futbolística impresionante en el plantel, hay que aprovechar eso. Yo lo disfruto porque uno nunca sabe si volveremos a estar juntos en una cancha", expresó.



El oriundo de Chaco admitió que le gustaría renovar con el Cruz Azul, pero también dijo que si lo hace será para sumar más minutos en la cancha y no ser suplente como hasta ahora.



"Quiero continuar por cómo me siento en el club y la ciudad. He pasado por distintos equipos y uno está cómodo aquí. Ojalá pueda seguir, pero ahora estoy enfocado y me mato para tener más minutos y para cuando me necesite el entrenador", finalizó.