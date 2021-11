Luis Enrique: "Es la ocasión que más injusto he sido con un jugador"

Las Rozas (Madrid), 5 nov (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, mostró su dolor por dejar fuera a Marcos Alonso de los partidos decisivos de clasificación al Mundial 2022, ante Grecia y Suecia, y admitió que "es la ocasión que más injusto" ha sido con un jugador, por su nivel en la fase final de la Liga de Naciones.



Las lesiones de Jordi Alba y José Luis Gayá le abrieron la puerta de la selección al regreso de Marcos Alonso que no desaprovechó su oportunidad. Sin embargo su gran nivel exhibido ante Italia en semifinales y Francia en la final, no le han servido para ser llamado en una demarcación, el lateral izquierdo, donde más opciones cuenta Luis Enrique.



"Ha sido la posición que más me ha costado por el rendimiento de Marcos Alonso que se lo ha ganado y podría ser titular en los dos partidos. Es injusto pero debo de ser masoca porque me gusta tener ese problema, ojalá lo tuviera en otra posiciones", afirmó.



"Esto implica que José y Jordi no se pueden dormir porque Marcos, Reguilón y más jugadores de esa posición nos ayudan a tener sensación de competencia. Si te duermes dos segundos, te pasa el tren. Es la ocasión que más injusto he sido con un jugador porque por lo que hizo Marcos Alonso merecía estar aquí y ser incluso titular pero hemos analizado los equipos a los que nos enfrentamos y pequeños detalles creo que los que vienen nos van a ayudar mucho", analizó.



Con sinceridad en su comparecencia, Luis Enrique reconoció que la liberación que sentía al disputar la fase final de la Liga de Naciones como un premio que se habían ganado, se ha convertido en "presión" antes de dos partidos trascendentales para acceder a Catar 2022 o caer a la repesca.



"Esto sí me genera presión, la verdad, bastante más que la Liga de Naciones, que era un premio", confesó Luis Enrique tras dar la lista de elegidos para dos partidos que considera finales. "Espero no transmitirla a mis jugadores, tengo que interiorizar lo que buscamos y transmitir de qué manera vamos a superar las dificultades".



No quiere ataduras Luis Enrique con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ni que su contrato se renueve si consigue ganar los dos partidos y firmar el pase al Mundial. Hasta su conclusión, dijo que no tratará su continuidad pese a ser feliz en el puesto de seleccionador.



"Lo hemos hablado la dirección deportiva, el presidente y yo, no habrá nada público hasta que no pase el Mundial. Cuando acabe mi contrato hablaremos. Estoy muy a gusto aquí, encantado, si no, me habría ido. No me interesa el futuro, es irreal, me interesa esta concentración, los dos partidos y si hay un día en el que la Federación y yo no estemos a gusto nos lo comunicaremos. De momento no hay nada de eso y nos centramos en lo deportivo", valoró.



Pese a que España salió perjudicada por una acción en la final de la Liga de Naciones, en un gol de Kylian Mbappé en fuera de juego que el árbitro interpretó como segunda jugada porque el balón lo tocó Eric García, defendió el uso de la tecnología en el fútbol.



"Me gusta el VAR y el VOR, es una herramienta que siempre he defendido, me genera tranquilidad. Me gusta que el jugador sepa que si hace trampas le van a pillar, lo ven 18 cámaras. Los árbitros están muy preparados pero no significa que no haya algo de error y es hasta positivo porque cuando entra la interpretación, juega su papel, pero creo que hace mejor el fútbol", opinó.



Respecto a su convocatoria, la única ausencia que puede provocar debate y ante la que respondió Luis Enrique fue la de Raúl de Tomás. "Lo hemos valorado y por eso está en la prelista. Tanto De Tomás como Rafa Mir están pero optamos por jugadores que dan más posibilidades de ataque. Lo están haciendo bien en sus equipos y tienen opciones".



La presencia de Brahim Díaz es la gran novedad en la primera llamada de Luis Enrique a un jugador que tendrá que modificar su posición habitual en el AC Milan, ya que la selección juega con un 4-3-3, sin nadie a espaldas del delantero centro.



"Con este perfil de jugador, más media punta que juega con libertad detrás del punta nosotros no jugamos con ese posicionamiento, pero se puede adaptar a las dos bandas porque domina las dos piernas con maestría. Es un jugador capacitado para jugar entre líneas, tiene gol, último pase, llegada, fantasía, tiene que mejorar la faceta defensiva porque si no, no tendrá cabida. Puede jugar en banda, también de interior con su creatividad, incluso de falso 9. Nos da muchas opciones y esperamos que sea de gran ayuda", sentenció.