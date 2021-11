La plantilla del Rayo femenino denuncia que su situación laboral no es digna

Madrid, 6 nov (EFE).- Las integrantes de la primera plantilla del Rayo Vallecano Femenino denunciaron este sábado, mediante un comunicado, que "tras varios meses de incertidumbre, la situación laboral" en la que se encuentran "sigue sin ser digna de un equipo de Primera" y anunciaron que se han puesto en contacto con el sindicato AFE para que actúe en "defensa de sus derechos".



Las jugadoras del Rayo aseguran que con el comunicado lo único que pretender es "defender al club compitiendo en unas condiciones laborales adecuadas".



"Trabajamos en un escenario de gran desigualdad, en cuanto a instalaciones, material y personal, en comparación con nuestros compañeros del primer equipo masculino, y es por ello que nos vemos obligadas a denunciar de nuevo, de forma pública, la situación que sufrimos a diario", confiesan.



"A día de hoy, no contamos con material básico deportivo ni con un gimnasio donde poder realizar nuestra labor profesional a diario. De igual forma, no disponemos de servicios médicos, un médico y un fisioterapeuta que nos acompañen durante la temporada y el equipo se encuentra sin la figura del delegado, tan necesaria para la gestión de diferentes aspectos diarios", apuntan.



"Se entiende necesaria la gestión con tiempo de los viajes y desplazamientos, así como de las comidas que se vayan a realizar. No es correcto en ningún caso que el equipo no conozca dichas cuestiones el día antes de viajar", declaran las jugadoras en su comunicado, en el que critican que no pueden "acceder tampoco al aparcamiento de la Ciudad Deportiva".



"Las casas que el club ofreció a varias jugadoras del equipo han dejado de ser pagadas por la entidad, de forma que las afectadas se ven en la calle sin ninguna solución posible, y tampoco disponemos de las equipaciones completas de juego de la presente temporada", señalan.



Por último, la plantilla del Rayo Vallecano femenino denuncia que no reciben el documento de las nóminas y cobran siempre una semana después de final de mes, contraviniendo lo establecido en los artículos 29 y 30 del Convenio Colectivo para las futbolistas de la Primera División femenina de fútbol.



"Esta situación ya ha sido trasladada por AFE al club, para que cumpla con el convenio en relación a estos dos artículos, para que actúe de inmediato, y si no fuera así, para ello está la autoridad laboral", concluyen.



Como muestra de protesta por su situación, el equipo franjirrojo se plantó los primeros treinta segundos del derbi disputado este sábado frente al Real Madrid femenino. El conjunto blanco secundó la protesta y también se mantuvo parado.