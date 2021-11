Suecia no reservará a ningún jugador en Georgia para el partido contra España

El seleccionador sueco, Jan 'Janne' Andersson, dijo este lunes que alineará su mejor once este jueves frente a Georgia y no reservará a ningún jugador para el partido del domingo contra España, decisivo para decidir el pase directo al Mundial. A falta de dos encuentros, Suecia lidera el grupo B de la zona europea con 15 puntos, dos más que España y seis más que Grecia, que se enfrentarán entre sí en Atenas antes del partido en el Estadio La Cartuja de Sevilla entre las selecciones dirigidas por Luis Enrique y Andersson.

"Para mí ahora se trata de Georgia, es lo único en lo que pienso. Si empezamos a mirar a España y fallamos contra Georgia, mal nos irá. Sacaremos el mejor equipo allí", afirmó este lunes en rueda de prensa en la concentración sueca en Estocolmo. Andersson rehuyó la etiqueta de favorito y resaltó que esa condición pertenecía desde el principio a España, "una gran nación futbolística con muchos buenos jugadores".

"Si me hubieran dicho antes de la clasificación que íbamos a estar en esta situación con solo dos rondas por jugarse, lo habría firmado siempre", aseguró. Contra Georgia no podrá jugar por sanción Albin Ekdal, uno de los dos medios centros titulares, y otros ocho jugadores no estarían frente a España si reciben una amarilla el jueves, entre ellos varios titulares como Ludwig Augustinsson, Kristoffer Olsson, Alexander Isak, Emil Krafth y Victor Nilsson Lindelöf.

Otro jugador al borde de la sanción es Zlatan Ibrahimovic, la estrella sueca de 40 años que volvió a la selección en marzo, cinco años después de dejarla, pero al que las lesiones impidieron estar en la pasada Eurocopa y en los siguientes partidos de clasificación. "Se le ha visto asombrosamente muy bien", dijo de Ibra Andersson, aludiendo a sus actuaciones con el Milan en las últimas jornadas. Andersson no quiso revelar, sin embargo, si Ibrahimovic está para aguantar como titular los dos partidos.