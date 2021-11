España se la juega en Grecia, donde nunca ha perdido

La selección española tiene una auténtica final en el camino hacia el Mundial de Catar en el estadio Olímpico de Atenas, donde nunca ha perdido, aunque en el historial entre ambas selecciones hay precedentes inquietantes para la Roja.



El balance de los once enfrentamientos favorece claramente a la selección española, que tan solo perdió un encuentro, en Zaragoza, y ganó siete. Pero la derrota, en la fase de clasificación para la Eurocopa de Portugal 2004, por 0-1, con gol de Stylianos Giannakopoulos, acabó abocando al equipo que dirigía Iñaki Sáez a la repesca, de la que a la postre salió victorioso ante Noruega.



El sorteo de la fase final volvió a emparejar a españoles y helenos en el mismo grupo. El empate a uno en el estadio Bessa de Oporto, acabó siendo letal para la Roja, que no pasó de ronda tras caer en el último encuentro contra Portugal. El equipo que adiestraba el germano Otto Rehaggel, en cambio, sí se clasificó e inesperadamente se acabó coronando campeón continental.



La actual ronda clasificatoria para el Mundial de Catar comenzó para España y Grecia en el Nuevo Los Cármenes de Granada. Los helenos parecían víctimas propiciatorias para el equipo de Luis Enrique Martínez, más cuando Álvaro Morata derribó el muro a los 33 minutos.



Pero, en cambio, consiguieron adormecer a la selección española, se encontraron con un penalti extraño que transformó Tassos Bakasetas, antes de la hora de partido, y sacaron un empate a uno que ha causado el déficit con el que encaran los de Luis Enrique esta 'final' y que les obliga a vencer si quieren llegar al último encuentro de la fase ante Suecia con opciones de acabar en cabeza del grupo y de evitar la peligrosa repesca.



La historia de los enfrentamientos entre las dos selecciones comenzó un 28 de octubre de 1970 en el estadio zaragozano de La Romareda, donde el equipo que dirigía Ladislao Kubala se impuso por 2-1 y el encargado de abrir el marcador fue Luis Aragonés a los 22 minutos. El también malogrado Enrique Castro 'Quini', que debutaba como internacional absoluto, amplió la cuenta a los 69 y Yutsos cerró el resultado a poco del final.



Un año y medio después, el 12 de abril de 1972, tuvo lugar la primera visita de España a Grecia, en el estadio Kaftantzoglio de Salónica, donde el equipo de Kubala sacó un empate a cero.



Los dos siguientes encuentros ya tuvieron carácter de oficial, clasificatorios para el Mundial de Alemania'74, resueltos en ambas ocasiones con triunfo español.



El 17 de enero de 1973, España resolvió con una victoria por 2-3 su visita al estadio Alexandras de Atenas gracias a los goles de los valencianistas Oscar Rubén Valdez, que marcó en dos ocasiones, y Pepe Claramunt, mientras que poco más de un mes después el estadio malagueño de La Rosaleda acogió un nuevo triunfo español (3-1) en el que de nuevo Claramunt marcó, además de Juan Cruz Sol y del debutante Roberto Martínez.



Tras ganar por 3-1 en un amistoso disputado en El Molinón de Gijón el 24 de septiembre de 1986, con dianas de Julio Salinas, Francisco y Víctor, volvieron a encontrarse en la previa de la Eurocopa 2004, donde, tras comenzar España con triunfo en el Apostolos Nikolaidis de El Pireo por 0-2 con goles de Raúl González y Juan Carlos Valerón, llegó la desagradable sorpresa de La Romareda que fue además la primera derrota de Sáez en el banquillo de la selección.



De nuevo una maraña de contención inabordable y un tanto de Angelos Charisteas que equilibró el de Fernando Morientes condenó a España a un resultado adverso (1-1) en la ronda de grupos de la propia Eurocopa.



No pudo, no obstante, mantener el nivel el cuadro de Rehhagel y en el siguiente encuentro, un amistoso el 22 de agosto de 2007 en el estadio Toumba de Salónica, la 'renacida' Roja que ya dirigía Luis Aragonés recobró la senda de la victoria (2-3) con un gol de Carlos Marchena y un doblete de David Silva.



En la fase final de la Eurocopa volvieron a encontrarse, el 16 de junio de 2088, en el Wals Siezenheim de Salzsburgo. España ya tenía asegurada su clasificación para los cuartos de final. Luis Aragonés cambió todo el once. Lo notó de entrada la selección hispana, que encajó un tanto de Charisteas al final de la primera parte.



Pero en el segundo periodo Rubén de la Red (m.61) y Dani Güiza (m.87) sellaron el pase como líder de grupo en su camino hacia la corona europea rubricada con el gol de Fernando Torres en la final ante Alemania y el inicio de la etapa dorada de la selección en la que añadió el Mundial deSudáfrica 2020 y la Eurocopa 2012.



Ahora vuelve a jugársela España ante Grecia, que también tiene mínimas opciones de alcanzar la repesca. El duodécimo duelo entre ambos equipos tiene una importancia capital.



Grecia, ausente en Rusia 2018, no quiere rendirse antes de tiempo. España no falla a un Mundial desde Alemania 1974 y no quiere tener que jugársela en la repesca, que por otro lado tiene asegurada como subcampeona de la Liga de Naciones. El objetivo es ganar este encuentro y ante Suecia en Sevilla para sellar su duodécima fase final consecutiva.



Enfrentamientos entre España y Grecia:



28.10.70 España 2 - Grecia 1 Amistoso La Romareda, Zaragoza



12.04.72 Grecia 0 - España 0 Amistoso Kaztantzioglou, Salónica



17.01.73 Grecia 2 - España 3 Clas. Mundial Alexandras, Atenas



21.01.73 España 3 - Grecia 1 Clas. Mundial La Rosaleda, Málaga



24.09.86 España 3 - Grecia 1 Amistoso El Molinón, Gijón



07.09.02 Grecia 0 - España 2 Clas. Eurocopa A. Nikolaidis, Atenas



07.06.03 España 0 - Grecia 1 Clas. Eurocopa La Romareda, Zaragoza



16.06.04 Grecia 1 - España 1 Eurocopa Bessa, Oporto



22.08.07 Grecia 2 - España 3 Amistoso Toumba, Salónica



18.06.08 Grecia 1 - España 2 Eurocopa Wals-Siezenheim, Salzburgo



25.03.21 España 1 - Grecia 1 Clas. Mundial Los Cármenes, Granada



Balance J G E P GF GC



España 11 7 3 1 20 11



Grecia 11 1 3 7 11 20.