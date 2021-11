Bernardo Silva no jugará contra Irlanda pero sí llegará a partido ante Serbia

Bernardo Silva no jugará contra Irlanda pero sí llegará a partido ante Serbia

Lisboa, 10 nov (EFE).- Bernardo Silva, mediapunta del Manchester City, no jugará el partido de este jueves entre Portugal e Irlanda de clasificación para Catar 2022, según anunció hoy el seleccionador nacional, Fernando Santos, ya que necesita un margen de recuperación, pero sí que jugará contra Serbia el fin de semana.



Santos precisó en rueda de prensa que Silva llegó a la concentración "muy cansado y quejoso" y "con muchos partidos encima" con el conjunto inglés, por lo que le darán unos días para que se recupere junto a un terapeuta.



De esa mantera, no viajará con el resto del equipo a Dublín, ya que "no tiene sentido" al no estar "en las mejores condiciones", aclaró Santos.



Aseguró que "va a recuperarse bien" y que esperan y "creen" que estará en condiciones para jugar contra Serbia, que será este fin de semana y que, al igual que el partido contra Irlanda, forma parte de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022.



El seleccionador añadió durante la rueda de prensa que tiene "confianza en todos los jugadores" ante el partido del viernes, aunque reconoció que el equipo irlandés es "fuerte".



Sobre los jugadores que sí participarán en el partido de este jueves, el seleccionador afirmó que el lateral João Cancelo es "seguramente" el mejor lateral del mundo y que no le preocupan más que otros aspectos las tarjetas amarillas acumuladas entre la plantilla.