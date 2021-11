Carvajal: "Hay que evitar la repesca por todos los medios"

Dani Carvajal, que desde el 3 de septiembre de 2020 no defiende la camiseta de la selección española, regresa para dos citas decisivas, ante Grecia y Suecia, en las que se decide el acceso directo al Mundial de Catar, y señaló que la Roja tiene que responder ante "la obligación de ganar" porque debe "evitar la repesca por todos los medios".



"España tiene la obligación de ganar todos los partidos, así lo entendemos desde dentro. Es el objetivo que nos marcamos desde que nos ponemos esta camiseta. Así vamos a salir mañana y es el único camino que manejamos en el grupo", aseguró el defensa del Real Madrid en rueda de prensa.



"Hay que ir a por el partido desde el inicio, sin ningún tipo de miedo, sin medir esfuerzos, para eso somos 25. Si queremos ganar no podemos dejar en el tintero ni un solo minuto", añadió.



Para Carvajal la presión con la que saltarán al campo los internacionales españoles no será diferente a la que manejan en numerosos partidos: "Es una situación típica en mi carrera, jugarte el todo por el todo. Necesitamos ganar un partido muy difícil. Nos consiguieron rascar puntos en España y hay que afrontarlo como una final, sabiendo que la repesca va a ser muy dura y hay que evitarla por todos los medios".



"La experiencia va a ser un factor importante de cara al partido, pero simplemente es uno de ellos. El desparpajo, la intensidad como afrontemos el partido, son muchos factores que tenemos que afrontar ante una Grecia con una defensa muy sólida. Nos va a costar encontrar espacios, moverles, sacarles de zona", analizó.



Un año y dos meses después, Carvajal ha vuelto a sentir sensaciones especiales con su regreso a la selección.



"Parecía que era mi primera convocatoria con la selección, llegué con una sonrisa de oreja a oreja. Al estar tiempo sin venir estoy disfrutando cada entrenamiento, cada comida, cada momento con los compañeros. Venir es algo muy especial, un sueño desde niño que intento aprovecharlo cada instante", afirmó.



Se suma a un equipo que se unió en la adversidad sufrida en la Eurocopa. "El grupo es fantástico, he visto el documental de la Eurocopa y con muchos he jugado mucho tiempo y se respira un grupo muy sano, que van todos a una jueguen o no, aportan su sonrisa, y eso es fundamental para alcanzar los objetivos", destacó.



Carvajal repasó los conceptos futbolísticos a mejorar para superar a Grecia y jugarse todo ante Suecia en Sevilla el próximo domingo.



"Siempre es complicado ante un equipo muy junto", explicó, "cuando te plantean un partido en su borde del área juntando sus líneas. Tienes que moverle, jugar rápido, con desmarques al espacio y al pie, sacar todas tus armas posibles para abrir esa muralla y hacer gol".



Y resaltó como un punto a favor de la selección española que el Olímpico de Atenas no vaya a presentar un ambiente intimidatorio al no poder llenarse por la pandemia del coronavirus: "Hay restricciones en el estadio que van a limitar lo que puede apretar el público. Estando lleno podía hacerlo más, pero al final es el verde el que manda, once contra once y un balón".