Luis Fernando Suárez critica las canchas sintéticas y la ausencia del VAR en la Concacaf

Edmonton, 11 nov (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, criticó este jueves la ausencia del video arbitraje (VAR) en la eliminatoria mundialista de la Concacaf y que la FIFA permita que se jueguen partidos eliminatorios en canchas sintéticas.



"El VAR debe existir. No puede darse que una eliminatoria en una confederación importante como la Concacaf no haya VAR. Es algo medio extraño que no ayuda", declaró Suárez en la conferencia de prensa previa al partido del viernes entre Canadá y Costa Rica a disputarse en la ciudad canadiense de Edmonton.



El entrenador dijo que con el VAR "las decisiones que antes se tomaban sin mala voluntad, de pronto podrían rehacerse" y lamentó que "la gente está muy tranquila sin el VAR en Concacaf".



El seleccionador aclaró que estas críticas las hace "con todo el afecto y el cariño" con el fin de contribuir a "mejorar en la confederación".



Además del VAR, Suárez se mostró descontento con que un partido eliminatorio hacia el Mundial se dispute en una cancha sintética como la del estadio Commonwealth de Edmonton.



"En el fútbol profesional, sobre todo en una eliminatoria, se deben tener las mejores canchas y me parece que la condición de las canchas artificiales versus las naturales es totalmente diferente. Debería ser algo en común que si se van a jugar partidos de eliminatoria deberían ser en una sola superficie y la mejor superficie todo mundo sabe es la grama natural", expresó.



Suárez dijo que esta es una situación que se debería tomar en cuenta para que "haya las mismas condiciones para todos" y aseguró que las canchas artificiales "en determinado momento no deberían ser aceptadas por la FIFA".



Costa Rica visitará a Canadá el viernes en partido correspondiente a la séptima jornada del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.



El octogonal, que otorga tres boletos directos al Mundial y una repesca, es liderado por México (14 puntos), seguido por Estados Unidos (11), Canadá (10), Panamá (8), Costa Rica (6), Jamaica (5), El Salvador (5) y Honduras (3).