Luis de la Fuente: ?No me fio nada?

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, aseguró que desconfía de un rival como Malta, a la que se enfrenta el viernes a las 20:45 horas CET (-2 GMT), ya que ?a nivel internacional se reducen las diferencias?.



?Son equipos de los que no me fio nada. Sobre el papel sería absurdo decir que no nos sentimos con posibilidades de ganar, pero siempre que hagamos las cosas bien. Nos van a exigir sacar lo mejor de nosotros. A nivel internacional las diferencias se reducen y cuando uno no está bien, el otro equipo te puede hacer daño?, dijo en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



Un Luis de la Fuente, que ya suma su tercera convocatoria con la actual generación sub-21, para los nacidos del 200 en adelante, y ve un buen futuro por delante.



?A medida que van pasando las jornadas de entrenamiento uno va siendo más optimista y va viendo que el equipo va creciendo. Es un grupo consolidado, pero que necesita tener más oportunidades para jugar juntos y formar equipo, que es lo que realmente nos preocupa. Pueden dar un nivel muy alto y poco a poco crear un estilo que ya va siendo reconocible?, comentó.



Además, el seleccionador quiso insistir en la importancia del encuentro: ?Le hemos transmitido a los jugadores que mañana es una final. Es un partido clave para nosotros para poder afrontar los futuros con muchas esperanzas de dar pasos definitivos a la clasificación?, declaró.



Por último, Luis de la Fuente aseguró no quiere ningún tipo de relajación para poder optar a sumar todos los puntos posibles en el actual clasificatorio que da acceso al Europeo de la categoría que se disputará en Georgia y Rumanía en verano de 2023. Actualmente España tiene 12 puntos de 12 posibles.



?Nuestro objetivo es sumar los 30 puntos, que no lo ha hecho nadie y queremos conseguirlo. Queremos terminar con muy buenas sensaciones este mes de noviembre ya que hasta marzo no volvemos a trabajar juntos?, concluyó.