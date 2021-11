Sarabia: "Era importante ganar para jugarnos el pase en Sevilla"

Pablo Sarabia, jugador de la selección española de fútbol y autor del tanto que dio la victoria a su equipo ante Grecia (0-1), declaró este jueves que era importante ganar en Atenas para después jugarse la clasificación para el Mundial en Sevilla en el choque clave frente a Suecia.

"Muy importante la victoria. Hemos visto que ganar fuera era muy difícil en cualquier campo. Era importante porque perdió Suecia. Era importantísimo ganar los tres puntos para depender de nosotros y jugarnoslo con nuestra gente en Sevilla", dijo en declaraciones a Televisión Española.

Sarabia, que marcó desde el punto de penalti, desveló que ya habían decidido en el vestuario quién lo iba a tirar en el caso de que se pitara una pena máxima.

"Me he decidido y he podido marcar. Iba a ser un partido difícil con su gente. Ellos han planteado un partido con defensa de cinco, que no es fácil jugar así, y hemos tenido oportunidades. Lo importante es que le equipo ha ganado, tres puntos y avanzando", apuntó.

"Nosotros hoy íbamos a salir igualmente a ganar, es nuestro objetivo desde que perdimos en Suecia. Nos han echado una mano (Georgia, que superó a Suecia), estamos contentos. Primero nuestro trabajo, luego nos han ayudado con otros resultados. Ahora vamos a Sevilla a ver si certificamos la clasificación. El objetivo es ganar los tres puntos y celebrar que podemos estar en otro Mundial", finalizó.