Carvajal: "Hemos salvado la primera batalla, y el domingo hay que sellarlo"

El regreso de Dani Carvajal a la selección española se produjo un año y dos meses después, como titular ante Grecia el jueves en Atenas, para dejar atrás un calvario de lesiones musculares que, asegura, le hace disfrutar más del fútbol, y ahora está centrado tras salvar "la primera batalla" para sellar el pase al Mundial ante Suecia el domingo en Sevilla en un escenario que habrían "firmado" desde el inicio.

"Se me ha hecho bastante largo. No he vuelto no por no estar bien, sino por estar lesionado. Es bastante más complicado y tener varias recaídas es como volver a hacer todo el proceso. Mentalmente agota muchísimo, pero ya está más que superado y estoy disfrutando otra vez de una convocatoria con la selección, más aun ésta por su importancia, por el posible billete directo al Mundial. Hemos salvado la primera batalla y el domingo, a tope para sellarlo", valoró en una conversación con los medios de la selección.

Carvajal enfoca ya el duelo ante Suecia en La Cartuja, en el que la selección se juega el liderato de grupo que da acceso directo a Catar 2022. "Es el escenario ideal: jugártela en casa ante tu gente. Hay que ir a por ellos y esperamos que el público nos de ese plus de energía que nos haga falta en momentos de debilidad. Todos hubiésemos firmado jugarnos el pase en nuestra a casa ante Suecia".

A su regreso a la selección ha encontrado una mezcla entre jugadores de mucha experiencia y los jóvenes. "Mis compañeros son la hostia; con muchos tengo mil partidos y anécdotas; con los nuevos, superbien. Hay chicos bastante jóvenes a los que intento ayudarles en todo lo que pueda". "El fútbol de la selección es el que más me gusta. Es muy puro. No hay fichajes. Prácticamente no puedes elegir a quién representar y es fantástico estar en una fase final. Tuve la fortuna de estar en Rusia y es la repera. El mundo se para por ver el Mundial y una Eurocopa, así que hay que intentar ganar el domingo y ojalá poder estar en el próximo Mundial", sentenció.