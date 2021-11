Inglaterra se acerca a Catar con goleada e Italia sufre ante Suiza

Madrid, 12 nov (EFE).- Inglaterra dio un paso casi definitivo para acceder al Mundial de Catar 2022 al golear a Albania (5-0) con un estelar Harry Kane, en tanto que Italia sacó un sufrido empate ante Suiza (1-1), lo que le permite depender de sí misma en la última jornada gracias a su mejor diferencia de goles respecto al cuadro helvético.



Tan solo un milagro podría evitar que el conjunto que dirige Gareth Southgate sellase el lunes el billete directo para la cita mundialista. Lidera el grupo I con tres puntos más que Polonia y tiene una diferencia de goles de +26 por +20 de su rival. Además cerrará la fase ante la más que modesta selección de San Marino, que ha perdido sus nueve encuentros y su balance es de 1-36.



Inglaterra abusó de Albania en el primer periodo con un triplete de Harry Kane (m.18, 33 y 47+) y tantos de Harry Maguire y Jorden henderson (m.28). No le hizo falta más para el conjunto de los 'tres leones'.



Polonia se queda con esas pocas opciones. Ya puede pensar en la repesca a la vista de cómo está la tabla. Goleó a domicilio a Andorra, que se quedó en inferioridad a los 20 segundos por la roja directa que vio Ricard Fernández por un codazo a Kamil Glik cuando peleaba por un balón aéreo en la primera jugada del choque.



Así las cosas, fue fácil para el conjunto que dirige el portugués Paulo Sousa. Robert Lewandowski firmó un doblete (m.5 y 73). Kamil Jozwiak (m.11) y Arkadiusz Milik (47+) acabaron con una Andorra que salvó el honor por medio de Marc Vales (m.45).



La que se despidió de cualquier opción de repesca fue Hungría pese a golear por 4-0 a San Marino con un doblete de Dominik Szoboszlai, al igual que Albania.



Italia mantiene cierta iniciativa dentro del grupo C, pero no ganar a Suiza en el Olímpico de Roma significa que está obligada a vencer en Belfast a Irlanda del Norte y a que el cuadro helvético no consiga un triunfo por dos tantos más en Lucerna contra Bulgaria. De acabar igualados a puntos y a goles, los que sellarían el pase directo a Catar serían los hombres de Murat Yakin.



Silvan Widmer, a los 11 minutos, premió la magnífica puesta en escena de Suiza, pero los campeones de Europa acabaron por reaccionar y a empatar con un remate de cabeza de Giovanni di Lorenzo en un lanzamiento de falta (m.36) al adelantarse en su mala salida a Yann Sommer.



Tuvo en sus botas la victoria Jorginho después de que el colegiado inglés Anthony Taylor, otra vez polémico, decretara penalti tras detener el partido y acudir al VAR. Quedaban dos minutos y todo un especialista como el ítalo-brasileño malogró la ocasión al enviar el balón fuera. Andi Zeqiri tuvo acto seguido la opción de la victoria para Suiza, pero tampoco fructificó y las tablas dejan el pase y la repesca a expensas de la última jornada.



Con Dinamarca ya clasificada con anterioridad, el grupo F quedaba por resolver el equipo que disputará la repesca. Será Escocia después de vencer por 0-2 en Moldavia con tantos de Nathan Patterson (m.38) y de Che Adams (m.65). El meta Craig Gordon, además, detuvo un penalti a poco del final al local Rata.



Austria logró imponerse a Israel por 4-2, tras remontar dos veces. El conjunto del madridista David Alaba no estará en el Mundial. Marko Arnautovic, de penalti (m.51), Louis Schaub (m.62 y 72) y Marcel Sabitzer (m.84) dieron el triunfo al equipo de Franco Foda.



Dinamarca, en un duelo 'regional' intrascendente, derrotó a Islas Feroe por 3-1 en el Parken de Copenhague. Andreas Skov Olsen, Jacob Bruun Larsen y Joakim Maehle firmaron el noveno triunfo de la 'dinamita roja' en otros tantos partidos, aunque encajó el primer gol de esta fase, logrado a un minuto del final por Klaemint Olsen.