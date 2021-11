LaLiga crece en Norteamérica y no descarta el partido en EEUU

El fútbol español asegura sus ventanas norteamericanas. El acuerdo con SkySports en México y Centroamérica, sumado al de Estados Unidos y Canadá con ESPN (Disney) le dará cobertura televisiva ocho campañas y esperan "tener noticias pronto" sobre la posibilidad de jugar un partido en Estados Unidos, asegura a EFE el consejero delegado de LaLiga North America, Boris Gartner.



"Tanto para LaLiga como los clubes es importante estar cerca de mercados estratégicos como EEUU, México y Canadá. Con los acuerdos a los que hemos llegado con Sky Sports y ESPN representan un paso más para estar cada vez más cerca de nuestros aficionados a nivel local", explica a EFE el primer ejecutivo de la empresa conjunta entre la asociación de clubes españoles y la empresa estadounidense Relevent Sports Group, especializada en organizar torneos en EEUU.



Esta filial ha sido la encargada de negociar tanto el acuerdo con ESPN, propiedad de Disney, para retransmitir las dos principales categorías del fútbol español hasta 2028-29 por una media de 175 millones de dólares (150 millones de euros) por campaña, como de la renovación del acuerdo con SkySports, del grupo Televisa, para México y Centroamérica que duplica los ingresos de la asociación, de 30 millones de euros anuales a 60.



"Sin lugar a duda todo el trabajo que se ha realizado en los últimos años a nivel de promoción, activación y creación de contenidos ha sido clave para lograr un acuerdo como al que hemos llegado que duplica el valor de los derechos de LaLiga en el mercado. Para LaLiga, Norteamérica es un mercado estratégico", subraya Gartner.



El ejecutivo, que antes de llegar a la filial de la patronal de clubes españoles fue directivo de Televisa y de una filial conjunta entre Univisión y Disney/ABC, explica que la empresa que dirige ha extendido su actividad a México porque es "uno de los mercados más estratégicos de la industria del fútbol a nivel global", y por la necesidad de tener una estrategia conjunta ante el Mundial 2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.



Con esa extensión, la filial norteamericana del fútbol español ha ampliado su ventana mexicana, un país que siempre ha tenido a grandes estrellas en el fútbol español como en su momento fueron Hugo Sánchez (Atlético de Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano), Rafa Márquez (Barcelona) o Javier 'Chicharito' Hernández (Real Madrid).



Ahora, son Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Atlético de Madrid), José Macías (Getafe), Diego Laínez (Betis) o Néstor Araujo (Celta) los que dan continuidad a ese vínculo.



"Contar con esas estrellas que son de México representa una cercanía y una conexión entre la competición y la audiencia mexicana. En nuestra estrategia de contenidos y activaciones que ha logrado darle un crecimiento importante al mercado, la conexión con jugadores y entrenadores mexicanos ha sido muy importante", afirma.



PLAZOS MÁS AMPLIOS GENERAN MÁS INVERSIÓN



Ambos acuerdos vinculan la competición a sus socios televisivos para ocho años, un periodo muy largo respecto a lo que venía siendo habitual, por ejemplo, en los derechos nacionales en España, que hasta ahora eran por tres temporadas y que a partir del nuevo ciclo de derechos podrían ser hasta de cinco campañas. El ejecutivo asegura que el entorno norteamericano tiende a acuerdos más largos.



"Los acuerdos a plazos mas amplios generan una mayor atracción y disposición de inversión por parte de las compañías de medios. El modelo de 3 años limita mucho el compromiso que pueden adquirir. Además, los acuerdos de medios en estos países tienden a ser de medio-largo plazo, como se pudo ver con los acuerdos de la NFL (fútbol americano) o la NBA (baloncesto)", explica Gartner.



En ese mismo contexto norteamericano, pero también a nivel global, las plataformas de televisión por internet o servicios 'OTT' tienen cada vez más potencial.



"Lo principal en este punto es entender donde están las audiencias y cuales son las tendencias de consumo de contenidos. Cada vez mas hay mas personas viendo contenidos de deportes y entretenimiento en OTT, y para nosotros es muy importante estar donde están las audiencias", señala Gartner, que recuerda que en el acuerdo con Disney-ESPN, todos los partidos de LaLiga Santander se ven en su plataforma digital ESPN+.



ESTRATEGIA DE CONTENIDOS, MERCADOS Y EL PARTIDO DE EEUU



La filial de LaLiga en el continente norteamericano no olvida uno de los proyectos que más debate generó hace algunas temporadas y acabó sin cumplirse: disputar un partido de competición en Estados Unidos. Las dos tentativas de jugar en Miami (Florida) no se concretaron, pero Boris Gartner no descarta un nuevo intento.



"Definitivamente sigue estando sobre la mesa. Hemos trabajado mucho en los últimos anos para poder obtener todos los permisos y esperamos tener noticias pronto", asegura a EFE el consejero delegado de LaLiga North America.



Además de ese anhelo, la filial norteamericana del fútbol español trabaja en cinco pilares: derechos de televisión, estrategia de contenidos, impulso de proyectos deportivos, desarrollo de eventos y activaciones, y estrategia comercial local.



"Las prioridades son seguir enfocándonos en la estrategia de contenidos, integrarnos de una manera mas completa con nuestros nuevos 'broadcasters' y seguir ampliando la base de patrocinadores en la región... Además, trabajamos de manera cercana también con los clubes para ayudarles en su desarrollo en los mercados de Norteamérica", finaliza Boris Gartner.



Miguel Ángel Moreno