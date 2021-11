1-0. España se congela

Redacción deportes, 16 nov (EFE).- La selección española sub-21 sufrió su primera derrota (1-0) de la fase de clasificación para el Europeo en su visita a Rusia. El césped helado y los -2 grados centígrados de temperatura impidieron imponer su juego a los de Luis de la Fuente.



Más dificultades se encontraron los futbolistas españoles sobre el césped del Arena Khimki ante el rival más difícil del grupo. Un partido clave que transcurrió en su primera mitad como se preveía: con poco fútbol y muchas faltas; todo lo contrario al estreno en la presente fase de clasificación entre ambas selecciones disputado en Extremadura y que acabó con victoria 4-1 de los de Luis de la Fuente.



Ya advirtió el seleccionador español sub-21 de que era ?el partido más difícil?. Rusia se empleó con dureza para cortar la fluidez de España y solo un cabezazo de Abel Ruiz puso en aprietos al guardameta Borisko. Por su parte, los locales inquietaron en los últimos minutos de la primera mitad, pero primero Fontán y más tarde Guillamón alejaron el peligro con buenas intercepciones dentro del área.



Luis de la Fuente movió al equipo tras el descanso en busca de meter más ritmo a la circulación de balón, pero fueron los locales los que salieron más enchufados. Hasta que a la tercera fue la vencida.



Avisó Agalarov de vaselina, que se estrelló en el travesaño, en el m.56 al aprovechar que la defensa de España se durmió en un saque de falta de Rusia desde su propio campo y Prustev tuvo una gran ocasión que erró por mucho el mano a mano, pero Tyukavin no perdonó.



Error de Alejandro Francés, actuando de lateral derecho y no de central, en la salida de balón que pilló desorganizado a su equipo y el atacante ruso superó a Agirrezabala con un disparo desde fuera del área tan solo dos minutos después de entrar al terreno de juego.



El partido se abrió, pero España se quedó en el ?casi? a la hora de generar ocasiones. Primero el propio Francés al no acertar a rematar un balón suelto dentro del área en el m.65 y diez minutos más tarde un disparo lejano cruzado de Sergio Gómez al que no logró darle la rosca necesaria para inquietar a Borisko.



Los de Luis de la Fuente no estuvieron cerca de igualar el marcador y este resultado les deja colíderes del Grupo C con los mismos puntos que Rusia, pero por delante por la diferencia particular de goles (+2 para España), con cuatro partidos aún por disputar. Además, impide completar la fase de clasificación para el Europeo de la categoría, que se disputará en 2023 en Georgia y Rumanía, con pleno de puntos, algo que no ha logrado ninguna selección en toda la historia.



Ficha técnica:



1 - Rusia: Borisko; Silyanov, Prokhin, Kuzmichev, Stepanov; Maradishvili (Prutsev, m. 57), Mukhin, Umyarov; Sevikyan (Suleimanov, m.46), Agalarov (Tyukavin, m.58) y Khlusevich.



0 - España: Agirrezabala; Francés, Guillamón, Fontán, Miranda; Vencedor (Gragera, m.46), Turrientes (Francho Serrano, m.53), Sancet (Camello, m.69), Sergio Gómez, Abel Ruiz (Nico Williams, m.83) y Lobete (Gaspar, m.46)



Goles: 1-0, m.60: Tyukavin.



Árbitro: Jochem Kamphuis (Países Bajos). Amonestó a Maradishvili (m.35), Agalarov (m.37), Stepanov (m.41), Kuzmichev (m.62)y a Suleymanov (m.73) por parte de Rusia. Mostró cartulina amarilla a Turrientes (m.34) y Vencedor (m.45+1) en España.



Incidencias: Partido del grupo C de clasificación para el Europeo disputado en el estadio Arena Khimki (Rusia).



Óscar Maya Belchí